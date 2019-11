Daniel Alves desmente declarações de Bartomeu sobre sua saída do Barça

Desde que saiu do Barcelona, em 2016, Daniel Alves vem sendo alvo de algumas polêmicas, já que sua saída do clube não parece ter sido nada amigável. Dessa vez, o jogador desmentiu as declarações do presidente do Barça Josep Bartomeu sobre o motivo de sua saída em sua conta no twitter.

Na última sexta (7), Bartomeu disse à impressa que Dani saiu do Barcelona por motivos pessoais: "Dani é um cara legal e todos gostamos dele. Mas ele não tem nenhum problema com o clube. Ele e eu sabemos muito bem qual era o problema dele, que é muito pessoal e não tem relação com o esporte. Foi uma questão pessoal que nós compreendemos. Algo que seu agente, ele e eu sabemos", declarou.

Em fevereiro deste ano, Dani declarou que a diretoria do Barça foi "falsa e ingrata" e que não houve respeito pelo jogador. Mas a versão contada pelo presidente do clube foi diferente e o cartola não quis esclarecer qual foi o problema de Dani.

“Deixe-o dizer o que quiser. Insisto que é uma questão pessoal. Será que ele ficou chateado? Não queria Luis Enrique? Que não queria o presidente? Não importa. Ele assinou por mais três anos, cumpriu apenas um e resolveu sair no ano seguinte. Tem suas razões pessoais”, disse Bartomeu.

De acordo com o espanhol, Dani teria pedido para regressar ao Barça na janela de transferências em janeiro: "Em janeiro, nós recebemos uma mensagem dele. Nos vimos e falamos. Mas ele não voltará", comentou.