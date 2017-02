Daniel Alves dispara contra diretoria do Barça e revela motivo de ter escolhido ir para Juventus

Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Daniel Alves chegou ao Barcelona em 2008, contratado por quatro temporadas. Em sua primeira temporada, destacou-se pelo clube catalão, que logo assumiu o posto de titular. E conquistou títulos importantes durante o período que esteve no clube.

Na temporada de 2014/15, o lateral completou trezentos jogos pela equipe do Barcelona. Ao se aproximar da data fim de seu contrato com o clube, que ocorreria em junho de 2015, as partes ainda não haviam chegado a um acordo definitivo. Porém, em 9 de junho de 2015 renovou seu vínculo com o clube por mais duas temporadas. Mas, o que já era esperado, aconteceu - em maio de 2016, foi confirmada a sua saída do Barça.

Com a saída polêmica de Dani Alves - que já havia dito em entrevistas que se sentia menosprezado pelos dirigentes do Barcelona, o lateral não teve seu contrato renovado e se despediu do clube catalão. Dani desabafou em entrevista ao jornal "ABC" da Espanha e disparou contra diretoria do Barça, dizendo que foram ingratos e falsos com ele.

"Eu gosto de ser amado e se você não me quer, eu vou embora. Durante minhas últimas três temporadas sempre soube que teria, mas os dirigentes nunca me disseram nada na minha cara", disse.

"Eles foram muito falsos e ingratos. Eles não tinham nenhum respeito por mim. Foi oferecido para renovar apenas quando a Fifa foi acionada. Aqueles que agora correm no Barcelona não tem ideia de como o clube trata os seus jogadores", completou.

Após não ter seu contrato renovado, Daniel Alves optou em sair do Campeonato Espanhol e partiu para um time Italiano, sendo ele a grandiosa Juventus. Em junho de 2016, assinou com a Juve um contrato válido até junho de 2018, e logo marcou seu primeiro gol com a camisa do clube italiano, na goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari.

Na mesma entrevista, Dani falou o motivo de escolher o Juventus: "Eu queria sair da minha zona de conforto e competir em alto nível em um clube histórico e ganhar. Porque eu sou um vencedor. E Juventus é grande. É uma instituição que tem algo a ensinar. Sempre compete. Estou feliz aqui e tenho muitos novos desafios", afirmou.

O lateral-direito ainda falou sobre o desejo do Clube, na Uefa Champions League que desejam conquistar em Turim: "Temos time para conquistá-la. Sem dúvida. Mas aqui são muito supersticiosos, para não dar azar. Vamos passo a passo. Porto do Casillas primeiro e depois vamos ver o que vem", finalizou.