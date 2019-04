Neymar fortalece a relação do PSG com o Brasil e eleva patamar do clube francês

Enfim, a "novela" Neymar terminou e o craque brasileiro se juntou, oficialmente, ao Paris Saint-Germain na última quinta feira (3). Foram cerca de duas semanas de muitas reviravoltas e rumores que ajudavam a aquecer aquela que se tornou a maior transferência de futebol de todos os tempos.

Os 222 milhões de euros é um valor maior que as duas outras contratações mais caras do futebol mundiais juntas - Pogba, por cerca de 105 milhões de euros, e Bale, por um valor em torno de 90 milhões - o que por si só já dá uma dimensão do significado da contratação.

Segundo números da rádio France Bleu, mais de 10 mil camisas foram vendidas nas primeiras seis horas, sem somar as que foram vendidas na loja oficial do clube na avenida Champs Elysee. Somado a isso, Neymar, além de ser um grande craque dentro de campo, é uma estrela que atrai holofotes fora das quatro linhas, não a toa ele tem cerca de 170 milhões de seguidores em sua redes sociais, sendo um dos esportistas mais populares na internet.

E não havia lugar na Europa para o craque brasileiro se sentir mais em casa. O PSG tem uma forte ligação com o Brasil, o que foi alvo de homenagem no segundo uniforme da equipe francesa para esta temporada.

São, agora com Neymar, 32 jogadores nascidos em terra tupiniquins que já vestiram a camisa Rouge et Bleu, sendo o clube europeu com o maior número nesse quesito. Atualmente no elenco do Paris são cinco brasileiros (Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Daniel Alves e Thiago Motta, que é naturalizado italiano, mas que nasceu no Brasil).

Mas não é só em campo que a ligação PSG e Brasil é muito forte: nas redes sociais, o clube da capital francesa possui mais de 3 milhões de seguidores em suas contas em português, superando inclusive o número de seguidores do clube em território francês. A chegada do jogador só consolida, e tende a fazer crescer a ligação do Paris com o nosso país.

Se tudo que cerca Neymar é astronômico, gigante, o objetivo do clube também é nesse tamanho. Não é segredo pra ninguém, que o PSG tem como grande sonho conquistar a Uefa Champions League e a chegada da nova contratação é uma demonstração que os parisienses não medirão esforços para ganhar e se tornar campeão do continente.

O brasileiro, que há muito tempo é desejado pelo clube, chega pra ser o craque que elevará o patamar do Paris dentro de campo (e fora também), sendo o referencial para a equipe e que será o diferencial do time, bem como Messi e Cristiano Ronaldo são para Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Neymar tem tudo para ser o ponto central do projeto de crescimento do PSG. É essa a esperança de todos os parisienses.