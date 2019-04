Aue leva a melhor sobre Nuremberg e conquista a primeira vitória na 2. Bundesliga

O Erzgebirge Aue recebeu o Nuremberg no Sparkassen-Erzgebirgsstadion em partida válida pela 4ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (26). Os violetas ainda não tinha vencido na temporada e buscavam a primeira vitória diante de um adversário que começou bem a competição e flertava a liderança.

A equipe da casa conseguiu a vitória pelo placar de 3 a 1 com gols de Wydra, Nazarov e Köpke. Para os visitantes o gol foi de Möhwald. Com o resultado os violetas subiram para 10° com 4 pontos. Já o Der Club caiu para sétimo com 7 pontos.

E o próximo jogo do Erzgebirge Aue é contra o Ingolstadt no Audi-Sportpark no próximo dia 9 de setembro. Enquanto que o Nuremberg recebe o St. Pauli no Max-Morlock-Stadion no dia 11 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da data Fifa.

O time violeta querendo mostrar serviço teve uma boa chance, após cruzamento na área a bola sobrou livre para Bertram arriscar cruzado e obrigar Kirschbaum a fazer boa defesa. A resposta dos visitante foi num lindo passe de Löwen para Teuchert, o atacante entrou em diagonal e arriscou cruzado só que Männel fez a defesa com os pés.

Na etapa final os mandantes abriram o marcador aos 15 minutos na cobrança de escanteio batido por Tiffert a defesa afastou e sobrou para Wydra arriscar de fora da área e marcar um golaço a sua equipe.

O segundo gol saiu aos 28 minutos numa roubada de bola no meio-campo de Fandrich que passou para Köpke dar na medida para Nazarov, o azere mandou na saída de Kirschbaum, aumentando a vantagem no placar.

Não demorou muito para marcarem o terceiro e foi aos 33 minutos em cobrança de falta batida curta por Kvesic, o bósnio passou para Tiffert levantar na cabeça de Köpke subir livre e mandar no canto esquerdo do goleiro.

No final da partida aos 42 minutos os visitantes conseguiram descontar, o zagueiro Margreitter tocou para Möhwald que só mandou na saída de Männel, mas não foi suficiente para evitar a primeira derrota da equipe na temporada.

Holstein Kiel vence o Jahn Regensburg fora de casa e a segunda na competição

Na Continental Arena o Jahn Regensburg recebeu o Holstein Kiel, os dois times querendo o triunfo para poder embalar na competição, se duelaram em busca dos três pontos, o time vermelho querendo vencer pela primeira vez em casa.

O confronto foi disputado e os visitantes venceram pelo placar de 2 a 1 com gols de Schindler e Ducksch. Para os donos da casa o gol foi de Knoll. O resultado colocou o time azul na quinta colocação com 7 pontos. Já os vermelhos estão em 13° com 3 pontos.

A próxima partida do Jahn Regensburg será contra o Heidenheim na Voith-Arena no dia 8 de setembro. Enquanto que o Holstein Kiel recebe o Kaiserslautern no Holstein-Stadion no dia 9 do mesmo mês.

No último lance da partida St. Pauli com gol de Johannes Flum derrota o Heidenheim

O St. Pauli enfrentou o Heidenheim no Millerntor-Stadion, os piratas jogando diante da sua fanática torcida e querendo dar uma resposta, após duas derrotas seguidas teve pela frente um time que também buscava melhorar sua situação na tabela.

A equipe da casa levou a melhor e no último lance da partida venceu pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Flum. Com o resultado os piratas subiram para oitavo com 7 pontos. Já os blau-rot estão em 15° com 3 pontos.

E o próximo jogo do St. Pauli será diante do Nuremberg no dia 11 de setembro. Enquanto que o Heidenheim recebe o Jahn Regensburg no dia 8 do mesmo mês.