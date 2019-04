Guia VAVEL da Liga Iberdrola de futebol feminino 2017/18

A Liga Iberdrola, campeonato nacional de futebol feminino na Espanha, começará nesse final de semana. A liga vem crescendo nos últimos anos e que conta com 16 equipes, sendo que campeã e vice se qualificam para a Uefa Women's Champions League, enquanto os dois últimos caem para a segunda divisão. O atual campeão é o Atletico de Madrid, que irá em busca de sua segunda conquista na história da competição.

Diferentes objetivos para as 16 equipes

O Atletico de Madrid chega credenciado com o título da temporada passada e um elenco de qualidade. Porém, vê o principal rival na luta pela taça, o Barcelona, montando um elenco internacional, que conta com a melhor jogadora da última Eurocopa Feminina, a holandesa Lieke Martens, e plenamente credenciado para lutar de igual para igual com las Rojiblancas.

Outra equipe que também pode incomodar na parte de cima da tabela é o Valencia, que mesmo com perdas significativas para a temporada, também lutará ao menos por vaga na UWCL, assim como o rival local, o Levante. Vale lembrar que os times de Valencia protagonizaram o maior público do futebol espanhol feminino na última temporada, em Derby disputado no Mestalla e que teve mais de 17.000 torcedores. Pela tradição, o Athletic Bilbao também pode lutar na parte de cima da tabela.

Granadilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Santa Teresa, Sporting Huelva, Zaragoza e Bétis, encabeçam o pelotão intermediário, times que possuem elencos interessantes mas sem grandes pretensões na Liga, mas que lutarão para ficar entre os oito melhores da competição e assim, jogar a Copa de la Reina, disputada após a Liga Iberdrola. O campeão da última temporada foi o Barcelona, ao vencer o Atletico de Madrid na grande decisão.

Espanyol, Albacete e os recém promovidos Madrid CFF e Sevilla são - em teoria - as equipes que lutarão contra o rebaixamento. Vale lembrar que o time de Madrid não tem nenhum vínculo com o Real Madrid, que a princípio deseja montar seu time de futebol feminino partindo do zero, sem se fundir ao Madrid CFF ou ao CF Tacón, como foi especulado há alguns meses atrás.

Sete brasileiras na disputa da Liga Espanhola

No total, sete brasileiras disputarão a competição nessa temporada. Joyce, do Valencia, Ludmila e Jucinara pelo Atletico de Madrid, Fabi Simões e Andressa Alves pelo Barcelona, Gabi Portilho e Camila Nobre pelo Madrid CFF. A liga conta também com diversas jogadoras latino-americanas, por conta da fácil adaptação do idioma e estilo de jogo.

A primeira rodada acontecerá neste fim de semana. Três jogos no sábado (2).

7h - Real Sociedad x Valencia

11h - Espanyol x Bétis

13h - Albacete x Atletico de Madrid

No domingo (3), o complemento da rodada com os outros cincos jogos.

6h30 - Sporting Huelva x Sevilla

7h - Santa Teresa x Athletic Bilbao

12h - Levante x Madrid CFF

14h - Zaragoza x Barcelona

* Horário de Brasília