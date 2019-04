Eintracht Braunschweig quebra jejum de vitórias e bate Greuther Fürth

O Eintracht Braunschweig jogou contra o Greuther Fürth no Eintracht-Stadion em partida válida pela 7ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta quarta-feira (20). Os leões buscando voltar ao caminho da vitorias enfrentou um adversário que faz um campeonato ruim e querendo se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe da casa levou a melhor e venceu por 3 a 0 com gols de Nyman, Baffo e Kumbela. Com o resultado deixou os leões na sétima colocação com 11 pontos. Já os verdes estão penúltimo com 4 pontos.

No próximo jogo o Eintracht Braunschweig enfrentará o Jahn Regensburg na Continental Arena no próximo sábado (230. Enquanto que o Greuther Fürth fará o Frankenderby contra o Nuremberg no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no próximo domingo (24).

Bielefeld marca duas vezes na reta final e derrota o Dynamo Dresden

No DDV-Stadion o Dynamo Dresden recebeu o Arminia Bielefeld, os amarelos querendo melhorar sua posição teve pela frente um adversário que começou bem a temporada, mas tropeçou nos últimos jogos.

E os visitantes se deram bem e venceram por 2 a 0 com gols de Voglsammer e Weihrauch. O resultado deixou os arminen quinto com 13 pontos. Já os amarelos estão em 12° com 8 pontos.

O próximo jogo do Dynamo Dresden é diante do Darmstadt no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo domingo (24). E o Arminia Bielefeld enfrenta o Heidenheim na Schüco Arena.

Düsseldorf volta a vencer derrotando o Jahn Regensburg e reassumindo a liderança

O Fortuna Düsseldorf teve pela frente o Jahn Regensburg na Esprit Arena, os rot-weiss querendo recuperar a liderança jogou contra um adversário que estava perigando próximo a zona de rebaixamento.

Os mandantes conseguiu a vitória pelo placar de 1 a 0 com gol marcado por Kujovic. Com o resultado deixou os rot-weiss na liderança com 16 pontos. Já os vermelhos da Baviera estão em 16° com 6 pontos.

Na próxima partida do Fortuna Düsseldorf vai ser contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion. E o Jahn Regensburg contra o Eintracht Braunschweig, os jogos são no sábado (23).

Heidenheim ficou em vantagem por duas vezes só que cedeu o empate ao Darmstadt no fim

O Heidenheim enfrentou o Darmstadt na Voith-Arena, a equipe do sudoeste alemão buscando dias melhores jogou contra um adversário que está em boa fase e buscava a liderança do campeonato.

Em confronto de quatro gols a partida terminou em 2 a 2 os gols dos mandantes foram de Dovedan e Halloran. Para os visitantes gols de Sobiech e Sulu. O resultado foi ruim para os blau-rot que estão em 15° com 7 pontos. Já os liliens estão em terceiro com 14 pontos.

E o duelo seguinte do Heidenheim vai ser contra o Arminia Bielefeld no próximo sábado (23). O Darmstadt recebe o Dynamo Dresden no domingo (24).