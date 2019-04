Ex-zagueiro do Real Madrid, Ricardo Carvalho é condenado a sete meses de prisão

Ex-jogador do Real Madrid e também da seleção portuguesa, Ricardo Carvalho foi condenado nesta sexta-feira (06) a cumprir pena de sete meses de prisão mais uma multa de 142.822 euros devido a fraudes fiscais no período de 2011 a 2012, quando estava no Real Madrid. O atleta vestiu a camisa merengue em três temporadas (2010 a 2013) e aceitou a sentença estipulada pelo tribunal de Madrid.

O Ministério Público de Madrid havia solicitado como primeira ordem para o jogador cumprir um ano de prisão e ainda pagar uma multa de 300.000 euros. Porém o tribunal voltou atrás e resolveu condenar o jogador a cumprir sete meses de prisão e pagar multa de 142.822 euros.

Ricardo Carvalho reagiu bem ao reconhecer as circunstâncias e cumprimento dos procedimentos estipulados pela justiça. O jogador foi elogiado pelo tribunal pela maneira como reagiu ao decreto e também reembolsou a taxa total de 545.981,03 euros que devia para o governo.

Atualmente com 37 anos, Ricardo Carvalho continua com a sua carreira de jogador de futebol e hoje atua pelo time chinês Super League Xangai SIPG. A notícia de prisão do jogador poderá acabar com uma carreira de quase 20 anos, onde Carvalho teve grandes feitos pelo Porto, Chelsea, Mônaco e Real Madrid, além de ter conquistado a Euro 2016 com a seleção de Portugal.