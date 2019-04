Malcom marca novamente, mas Bordeaux apenas empata com Nantes em casa

Partida realizada no Estádio Matmut Atlantique, válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

INCIDENCIAS : Partida realizada no Estádio Matmut Atlantique, válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

Na manhã deste domingo (15), a nona rodada do Campeonato Francês proporcionou um duelo importante entre dois clubes da parte de cima da tabela: o Bordeaux, comandado pelo ex-corintiano Malcom, recebeu o embalado Nantes, do técnico Claudio Ranieri. Ao final, igualdade por 1 a 1 no Estádio Matmut Atlantique, com Nakoulma abrindo o placar para os visitantes e o próprio Malcom responsável pelo empate.

Com o resultado, os girondinos caem para a sétima posição na classificação da Ligue 1, com 16 pontos. Os canários, por sua vez, permanecem em quarto, com 17, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Olympique de Marseille, que entra em campo às 17h, em visita ao vice-lanterna Strasbourg.

Na próxima rodada, o Bordeaux vai à cidade de Amiens para duelar com a equipe de mesmo nome, no sábado (21). Já o Nantes, em casa, busca chegar a oito jogos seguidos sem perder ao enfrentar o Guingamp, no mesmo dia.

Quatro brasileiros estiveram em campo. Pelos donos da casa, além de Malcom, o volante Otávio, ex-Atlético-PR, foi escalado como titular e atuou durante os 90 minutos. O atacante Jonathan Cafú, com passagem pelo São Paulo, entrou no segundo tempo, substituindo Kamano. Pelos visitantes, o zagueiro Diego Carlos também foi titular, além do lateral-esquerdo Lima, ex-Internacional e Botafogo, que veio a ser substituído no minuto 73 por El Ghanassy.

A partida não foi de muitas oportunidades de gol no primeiro tempo. A mais perigosa antes dos acréscimos foi em arremate de Kamano. A bola desviou em Diego Carlos e passou, com muito perigo, à direita da meta do arqueiro Tatarusanu.

Antes dos acréscimos porque, no último lance pré-intervalo de partida, o Nantes conseguiu inaugurar o marcador. Thomasson recebeu de Touré e cruzou no segundo pau para Dubois. O lateral-direito arriscou o chute, e Toulalan salvou o que era um gol certo. Na sobra, porém, Nakoulma dominou e mandou para o fundo das redes.

O Bordeaux deixou a reação logo para o início do segundo tempo. Aos dois minutos, De Préville abriu na direita para Malcom. O brasileiro dominou, encarou e venceu a marcação de Djidji com uma pedalada. Para completar o serviço, o jovem de 20 anos finalizou cruzado, superando Tatarusanu e empatando o confronto.

Foi o quinto gol de Malcom no Campeonato Francês, sendo o segundo jogador da categoria sub-21 que mais marcou gols em ligas nacionais na temporada, atrás apenas de Gabriel Jesus. Além disso, o brasileiro acumula quatro assistências nas nove partidas em que esteve em campo pelo torneio.

O Bordeaux ainda esteve a um triz de conquistar a virada, mas parou em Tatarusanu. Sobretudo em lance ocorrido aos 79, onde o goleiro realizou duas grandes defesas em sequência, parando Alexandre Mendy e Jonathan Cafú, respectivamente.