Barcelona empata com Celta em casa e chega a dois jogos sem vitória

PARTIDA VÁLIDA PELA 14ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL 2017/2018, REALIZADA NO CAMP NOU, EM BARCELONA.

Neste sábado (2), Barcelona e Celta de Vigo empataram em 2 a 2, no Camp Nou, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. A equipe catalã amargou seu segundo empate seguido na competição. Luis Suárez e Lionel Messi marcaram para o Barcelona, enquanto Iago Aspas e Maxi Gómez empataram para o time da Galícia.

Com o resultado, o Barcelona segue líder, com 36 pontos, mas pode ver o Valencia encostar na tabela na disputa pela liderança. O time de Marcelino García Toral enfrenta o Getafe neste domingo, fora de casa. O Celta de Vigo agora encontra-se com18 pontos na oitava colocação e segue na briga por vagas em competições europeias.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Villarreal no El Madrigal, no domingo (10), às 17h45 (de Brasília). No sábado (9), o Celta de Vigo visita o Valencia, no Mestalla, às 17h45 (de Brasília).

Celta abre o placar, mas Barça empata logo em seguida

Jogando em casa, o Barcelona começou com o domínio da partida, criando oportunidades. Mas, quem abriu o placar foi o Celta de Vigo. Em um rápido contra-ataque pela direita, Iago Aspas cruzou para Maxi Gómez, que chutou para a defesa de Ter Stegen, mas no rebote, Aspas com o gol vazio, empurrou a bola para o fundo da rede, aos 20 minutos do primeiro tempo, 0-1.

O Barcelona empatou dois minutos depois. Após passe de Paulinho, Messi chutou entre as pernas do goleiro Rubén e empatou a partida. Com a igualdade, a equipe catalã buscava o gol da virada e o Celta apostava nos rápidos contra- ataques. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1.

Barcelona vira, porém leva empate

A segunda etapa começou com uma blitz do Barcelona na área do Celta. Paulinho e Messi desperdiçaram boas oportunidades. Aos 17 do segundo tempo, após enfiada de bola de Messi, Jordi Alba invadiu a área e cruzou para Luis Suárez virar o placar. Com a superioridade no marcador, o Barcelona continuava criando chances, mas parava no goleiro Rúben, com boas defesas. O empate do Celta veio em outro contra - ataque veloz. Iago Aspas invadiu a área e só rolou para Maxi Gómez empatar a partida, aos 25 do segundo tempo,2-2.

Com o jogo empatado novamente, o Barcelona se lançou ao ataque, mas pecava nas finalizações. O tempo foi passando e o placar permaneceu empatado em 2-2. Resultado ruim para o Barcelona e bom para o Celta, que foi a primeira equipe este ano a tirar pontos da equipe catalã jogando no Camp Nou, neste campeonato.