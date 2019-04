Em jogo morno, Athletic Bilbao e Real Sociedad ficam no empate sem gols

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, Athletic Bilbao e Real Sociedad empataram neste sábado (16) por 0 a 0 , no San Mamés em mais um tradicional dérbi basco.

Com o resultado, o Athletic continua na décima quarta colocação, com 18 pontos. Já, a Sociedad encontra-se no décimo lugar, com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Athletic visita o Bétis no Benito Villamarín, sexta (22), às 16h30 (de Brasília). Já a Real Sociedad recebe o Sevilla, quarta (20), às 18h30 (de Brasília).

O início de jogo começou surpreendente. Mesmo jogando fora de seus domínios, a Real Sociedad não se intimidou e pressionou bastante o Athletic, durante os 10 primeiros minutos, mas não conseguiu abrir o marcador. A luta intensa das equipes pela posse de bola chamou a atenção. Suor e garra sobravam no dérbi basco.

Aos poucos, o Athletic se organizou e equilibrou o jogo, que começou favorável à Erreala. A partir dos 20 minutos, as chances começaram aparecer para ambos os lados. Oyarzabal invadiu a área e chutou cruzado perdendo grande oportunidade para a Sociedad.

O Athletic respondeu aos 28', com Mikel Rico. O meia recebeu passe de Susaeta e cruzou na pequena área, a bola passou do domínio de Adúriz. O jogo era muito disputado e bom de ser visto. O primeiro tempo foi passando e as equipes diminuiram o ritmo do dérbi. A etapa inicial terminou empatada em 0 a 0.

Após o intervalo, o Athletic Bilbao voltou com mais vontade, pressionando a Real Sociedad. O goleiro Rulli, com ótimas desfesas mantinha o 0 a 0 no placar. A equipe de San Sebástian se encontrava acuada com o pressão do Athletic. O jogo continuava disputado como o primeiro tempo, com muitas faltas e cartões para ambas as equipes.

O segundo tempo foi sendo percorrido e o marcador permanecia em branco. O Bilbao continuava em busca do gol da vitória e a Real Sociedad se fechava e buscava os contra ataques com Oyarzabal e William José. A partida terminou com o empate em 0 a 0, resultado nada satisfatório para os dois times.