Schalke 04 confirma ida do meia Goretzka ao Bayern de Munique na próxima temporada

A boa fase do Schalke 04 na temporada 2017/2018 tinha como um dos pilares técnicos o meia Leon Goretzka. Não à toa, o jogador vinha chamando atenção de diversos clubes da Europa, tendo seu nome ligado ao Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United e Bayern de Munique. Porém, nesta sexta-feira (19), o gerente de futebol do Schalke, Christian Heidel, confirmou que o atleta assinará contrato com o clube bávaro, de graça, na próxima janela de transferências.

"Leon Goretzka nos informou no início desta semana que quer deixar o clube para se juntar ao FC Bayern [...] Nós fizemos tudo para manter Leon no Schalke. No verão, houve um acordo com ele e com o seu conselheiro. Ele ainda queria tempo para aguardar o desenvolvimento atlético", disse Heidel.

O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, confirmou que o jogador completou os exames médicos pelo clube. Técnico do Schalke, Domenico Tedesco também comentou a saída do meia.

"Estamos tristes e decepcionados de perdermos Leon como jogador, mas temos a decisão de aceitar. Não há dúvida de que Leon é um bloco de construção importante. Olhando para o próximo jogo da liga contra Hannover 96 no domingo e espero que os fãs não respondam negativamente no domingo. Mas nossos torcedores sempre apoiaram a equipe e Leon, é claro, ainda está na segunda metade da equipe".

Goretzka se juntou ao Schalke em 2013 vindo de uma ótima temporada no VfL Bochum, assinando contrato de cinco anos. Os Azuis Reais vinham tentando convencer o meia a permanecer na equipe, pois se tornou uma peça indispensável para Tedesco e vinha assumindo a liderança técnica do time. Com o vínculo no fim, Leon podia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe agora em janeiro e ser transferido de graça na próxima janela.