Zagueiro do Schalke 04, Naldo exalta Domenico Tedesco: “Melhor treinador que tive”

O zagueiro Naldo é um dos jogadores brasileiros com maior destaque no futebol europeu. Com 35 anos de idade e 12 na Alemanha, o defensor conseguiu construir sua carreira internacional por meio de boas e seguras atuações no Werder Bremen, no Wolfsburg e no Schalke 04. Para se ter uma ideia, Naldo é o jogador titular mais velho dentre as 18 equipes que disputam a Bundesliga 2017-18. Entretanto, o bom nível das partidas disputadas e com momentos importantes colocam o brasileiro em evidência, além da boa campanha feita pelo Schalke 04 no primeiro turno do Campeonato Alemão. Os Azuis Reais somam 30 pontos e ocupam a vice-liderança.

Em entrevista concedida ao jornal Bild, Naldo destacou que a confiança recebida pela direção, pela comissão técnica e pelos companheiros de elenco é fundamental para manter o nível elevado, mesmo em uma faixa onde alguns jogadores já pensam ou já estão aposentados. “Tenho que agradecer muito à equipe, ao nosso treinador Domenico Tedesco e ao diretor-esportivo Christian Heidel. Todos acreditam em mim e isso me dá autoconfiança. Mas estou me sentindo bem, como um jovem rapaz de coração. Meus companheiros de equipe me chamam de pai por causa da minha experiência, que transmito aos nossos jovens jogadores, como Thilo Kehrer e Weston McKennie. Eu realmente gosto de fazer parte desse jovem time”, explicou.

+ Com gol de Naldo nos acréscimos, Schalke 04 busca empate contra Eintracht Frankfurt

Naldo enfatizou que a passagem pelo Schalke 04 é o melhor momento da carreira, onde sente prazer em estar no dia a dia do clube. Além disso, o zagueiro falou sobre a fase da equipe, na segunda colocação da Bundesliga. “A diferença é a equipe. Eu gosto de treinar todos os dias e fazer parte desse time. A união e a diversão que temos juntos é realmente especial. Além disso, há todas as coisas novas que estou aprendendo com o treinador, que trabalha de uma forma moderna, e com o departamento médico. Depois do nosso pobre décimo lugar na temporada passada, absolutamente não esperava estar na segunda posição atualmente. Precisamos trazer nossos torcedores de volta e essa é a maior diferença da temporada passada. Eles podem dizer que nunca desistimos e que desejamos desesperadamente ganhar todos os jogos”, continuou.

+ Oito gols, Aubameyang expuso e gol salvador de Naldo: Dortmund e Schalke empatam em jogo épico

No principal clássico da Alemanha, o Revierderby, o Schalke 04 conseguiu um histórico empate diante do Borussia Dortmund. Após sofrer quatro gols em pouco mais de 20 minutos de partida, buscou a igualdade em 4 a 4 nos acréscimos. O último tento dos Azuis Reais foi marcado por Naldo. Além disso, o zagueiro marcou o gol de empate em 2 a 2 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa, também na reta final. Por causa desses lances, o defensor foi considerado o herói do Schalke. O jogador comentou sobre os dois gols marcados recentemente.

Foto: TF-Images/Getty Images

“Eu devo ter visto meu gol pelo menos quatro ou cinco vezes depois do Revierderby. Estou encantado de poder experimentar algo assim. Nunca irei esquecer das imagens do 4 a 4. Todos correram para os nossos torcedores. Até o nosso CEO estava no campo ao meu lado. Estou muito feliz por ter ajudado minha equipe. Tenho uma grande sensação sobre o futuro. Já fizemos bem até agora e estamos em uma série de 13 jogos de invencibilidade. Nós devemos sofrer contratempos, mas a equipe não vai desmoronar. Estou convencido de que vamos melhorar ainda mais. Estamos trabalhando para ter algo para comemorar com nossos torcedores em maio”, declarou.

Ao falar sobre o treinador Domenico Tedesco, quatro anos mais novo que o zagueiro brasileiro, Naldo não poupou elogios. O jogador foi enfático ao destacar as boas habilidades do técnico e do orgulho de trabalhar com ele.

“Definitivamente é a melhor contratação de Christian Heidel. É renomado por ser capaz de detectar os treinadores que passam a ter uma ótima carreira – apenas pense em Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ou Martin Schmidt. Domenico Tedesco está fazendo um excelente trabalho. Ele é o melhor treinador que já tive. Eu estou orgulhoso dele. Quando Domenico Tedesco chegou, as pessoas diziam que era um grande risco nomeá-lo. Ele tinha 31 anos e não tinha muita experiência para trabalhar em um clube como o Schalke 04. Depois de um dia trabalhando juntos, eu sabia que as coisas iriam funcionar. Domenico Tedesco faz com que todos se sintam extremamente importantes para a equipe. Todo mundo é tratado da mesma maneira por ele. Isso melhora a união do time. Ele é muito inteligente e sempre encontra as palavras certas”, elogiou.

Foto: TF-Images/Getty Images

Com contrato prorrogado até a metade de 2019, Naldo não pensa em aposentadoria e espera continuar no Schalke 04 ainda por mais tempo. “Eu me sinto realmente bem aqui. Espero continuar jogando pelo Schalke além de 2019. Talvez eu termine minha carreira no Schalke, mas eu não estou pensando em me aposentar. Zé Roberto jogou até os 43 anos, e eu estou muito distante disso”, concluiu.