Após sete anos, Nagatomo deixa a Internazionale e acerta com Galatasaray

A longa passagem de Yuto Nagatomo pela Internazionale chegou ao fim nesta quarta-feira (31). No último dia de mercado de transferências de janeiro, o lateral japonês foi anunciado pelo Galatasaray. Ele, que estava há sete anos no futebol italiano, passou por exames médicos num hospital localizado em Istambul, na Turquia.

De acordo com a imprensa italiana, o clube turco pagará € 1 milhão à Inter pelo empréstimo do jogador até 30 de junho deste ano.

Em sua conta no Instagram, Nagatomo se despediu da Inter. "Hoje eu começo uma nova aventura: queria agradecer e cumprimentar todos. Estou orgulhoso de ter vestido esta camisa por sete anos cheio de emoções. Boa sorte ao treinador e aos meus amigos em busca da classificação para a Champions League. Eu te amo muito. Um grande abraço. Yuto", escreveu.

Segundo a imprensa italiana, o negócio foi adiantado no último sábado (27), quando o técnico da Inter, Luciano Spalletti, afirmou que Nagatomo queria jogar mais visando a Copa do Mundo da Rússia. No time italiano, ele disputava posição com o italiano Davide Santon e o brasileiro Dalbert.

Nagatomo assinou com a Inter em 2011 após passar dois anos no FC Tokyo, do Japão. No clube de Milão, disputou 210 jogos, marcou 11 gols e distribuiu 18 assistências. Versátil – pode atuar tanto nas duas laterais –, chegou a usar a faixa de capitão do time interista em algumas partidas.