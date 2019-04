Em talk-show Buffon admite: ''Quase deixei a Juventus duas vezes''

Atualmente com 40 anos, multi-campeão e considerado ícone na história dos bianconeri, o goleiro italiano em entrevista ao talk show comandado pelo apresentador italiano Maurizio Constanzo, admitiu que por duas vezes em sua carreira quase deixou a Juventus para atuar em outros clubes. No entanto, o capitão da vecchia signora explicou que sua vida poderia ter sido outra se não tivesse corrigido sua conduta no clube.

''Isso aconteceu duas vezes. Foi um momento em que não reconheci os valores decisivos do que significa ser um presente bianconero em mim mesmo. Eu notei que as coisas tinham saído do curso e que eu teria que aceitar a responsabilidade ou as coisas não poderiam continuar como estavam. Mas mesmo assim felizmente as coisas se ajeitaram e o destino reservou algo bom para mim, desde o momento em que aceitei continuar na equipe'' frisou.

O contrato de Buffon na Juventus expira neste verão e ainda não está claro se ele continuará jogando além do final desta temporada. Atualmente o goleiro tem contabilizado 639 jogos pela Juventus em 17 anos de história com o clube, desde que deixou o parma em 2001 na transição mais cara do mundo por um goleiro até hoje, que custou €54 milhões aos cofres do time de Turim. Em busca do tão sonhado título na Champions League, único trofeu ausente na vitoriosa carreira do arqueiro, campeão do mundo com a Itália em 2006, Buffon ainda é peça fundamental para Allegri e provavelmente poderá continuar em atividade, pois já que afirmou que pretende disputar mais uma Copa do Mundo se o torcedor italiano desejar.

Após vencer o clássico diante do Torino nesse final de semana, a Juventus voltará a campo diante da Atalanta no próximo domingo (25). A vecchia signora é a vice líder da Serie A, com 65 pontos, um a menos que o líder Napoli, que derrotou a Spal pela diferença mínima nesse domingo (18).