Fernando Santos assume responsabilidade em derrota de Portugal

A seleção de Portugal enfrentou a Holanda nesta segunda-feira (26), em jogo amistoso. A partida terminou em 3 a 0 para a Laranja Mecânica, que está fora da Copa. Os portugueses estavam desde março de 2017 sem derrotas, o que totaliza 14 jogos.

O técnico de Portugal, Fernando Santos, assumiu a responsabilidade da derrota:"Podia ter sido melhor, mas a responsabilidade da derrota é minha. Fui eu que escolhi. Tinha observado o adversário, montado a estratégia para que tivéssemos posse de bola e penso que nos 10 minutos iniciais tínhamos bola e circulávamos bem. Sofremos um gol e a partir daí as coisas ficaram mais complicadas", declarou.

O treinador elogiou a partida feita pela seleção da Holanda: "Temos de dar mérito à Holanda que defendeu muito bem e sempre a sair bem em contra-ataque. Eles exploraram bem os corredores laterais. Teve quatro oportunidades de gol e fez três".

Para esse jogo, a equipe veio com uma formação diferente do que atuou contra o Egito: "No coletivo testamos uma forma de jogar diferente do habitual. Vou tirar as lições da estratégia e da evolução dos jogadores. Tiramos sempre algumas conclusões do plano individual. Estamos perto da convocatória e temos de tomar decisões. Podemos sempre retirar alguma coisa positiva", afirmou Fernando.

Fernando afirmou que a derrota não irá impactar o desempenho dos jogadores para a Copa do Mundo: "Há dois anos também perdemos com a Bulgária antes do Euro, mas só temos uma derrota em jogos oficiais. Confio nos jogadores".

Faltando apenas dois meses para a convocação oficial para a Copa do Mundo na Rússia, o treinador afirmou que ainda há muitas análises para serem feitas: "Tenho muitas coisas para fazer, olhar para a equipe, ver o que faz muito bem e o que pode não fazer tão bem. Temos de voltar a ser a equipe rigorosa que fomos durante o Euro e no apuramento, uma equipe que defende muito bem e ataca bem", concluiu.