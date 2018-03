Desfalque contra Itália, Messi é confirmado por Sampaoli para enfrentar Espanha

Google Plus

Na reta final da preparação para a Copa do Mundo da Rússia, Jorge Sampaoli concedeu entrevista nessa segunda-feira (26) e confirmou Lionel Messi no amistoso contra a Espanha, a ser disputado nesta terça-feira (27), em Madri. O craque da Seleção Argentina foi desfalque da equipe no amistoso da última sexta-feira contra a Itália, onde a equipe de Sampaoli venceu os adversários por 2 a 0.

Poupado contra a Itália devido a uma fadiga muscular, Messi foi preservado para não correr riscos de uma lesão muscular a poucos meses da copa. Depois dos treinos para enfrentar a Espanha, o camisa 10 conversou com Sampaoli e garantiu estar recuperado fisicamente para enfrentar os espanhóis.

Sampaoli falou sobre a parte física de Messi e confirmou estar tudo certo com o jogador. “Hoje treinou com o grupo, está tudo bem para jogar. Se houvesse algum risco, Messi teria manifestado como fez contra a Itália e não jogou. Ele treinou ontem, treinou hoje e está bem, não creio que há algum inconveniente para que jogue”, garantiu.

O técnico também comentou sobre o modo de jogar da equipe, pois o esquema funciona todo voltado para que Messi possa fazer o seu melhor em campo. “Tem que entender o Leo e comprovar que seu estado de conforto seja ótimo, construir uma equipe que esteja relacionada com essa história. Devemos estabelecer essa harmonia que o melhor jogador do mundo necessita, um entorno que seja favorável para ele”, disse.

Sobre a equipe, Sampaoli ressaltou a importância dos amistosos para preparar a equipe da melhor maneira possível para chegar forte na Copa do Mundo. “O importante nestas partidas, para nós, é trabalhar as ideias que temos, um funcionamento como equipe, que nos permitiria sermos competitivos logo de cara no Mundial”, finalizou.

Argentina e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h30, no Wanda Metropolitano, em Madri. Será a primeira partida entre seleções que o novo estádio do Atlético de Madrid receberá. É a última partida das seleções antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia.