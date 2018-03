Em entrevista, Messi quebra silêncio sobre polêmica com Dybala: "Não há problemas"

Lionel Messi garantiu em entrevista à Fox Sports, nesta segunda-feira (26), que não existe problemas entre ele e seu companheiro de Seleção Argentina, Paulo Dybala. Além disso, Leo (como é conhecido na Argentina) falou sobre Copa do Mundo e sobre boatos dizendo que haviam interncões suas em convocações da Seleção.

Segundo o craque do Barcelona, o camisa 10 da Juventus apenas disse que desempenha em seu clube, o mesmo papel que o de Messi (aberto pela ponta direita), o que não é mentira, conforme declarou o capitão da seleção alvi-azul. Tal declaração do jogador da equipe italiana soou como uma queixa para muitos argentinos.

“Foi muito rápido, porque na época eu entendi. Nós tentamos encontrar os mesmos espaços. Quando ele jogou comigo ele teve que ir para a esquerda e ele não está acostumado com isso”, acrescenta. Ainda sobre Dybala, o jogador do Barcelona foi contundente ao finalizar o tema, dizendo que “não havia necessidade de esclarecimento” e que falavam no assunto por conta do atleta da Juventus não ter aparecido na convocação pré-Copa.

Além disso, Messi falou sobre a sua suposta intervenção nas convocações de Jorge Sampaoli. O atleta afirma ter escutado de algumas pessoas que ‘seus amigos’ tem preferência nas chamadas do comandante argentino para a convocação. Sobre isso, o jogador afirma que existem muitas coisas que falam sobre ele fora das quatro linhas e que acha tudo isso uma falta de respeito. Messi ainda declara que essas criticas não o afetam: “Quero saber quais são esses meus amigos que dizem. São jogadores que jogam nas principais equipes da Europa. Para mim essa declaração me parece falta de respeito”, dispara.

Após perder a última Copa do Mundo para a Alemanha, em 2014, o craque comentou a respeito do mundial que será realizado na Rússia neste ano. Lionel Messi admite que segue vivo o sonho de ser campeão do mundo pelo seu país. O jogador também diz que é desejo dos torcedores argentinos vê-lo erguer um troféu do torneio internacional: “Encerrar tudo com um Mundial seria extraordinário. Sei o que o povo argentino quer que eu ganhe um Mundial, em qualquer lado que vou vejo as pessoas com essa vontade. Espero que aconteça este ano”, concluiu.