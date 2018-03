Lopetegui exalta atuação da Espanha, mas mantém cautela: “O Mundial ainda não começou”

Com o fim da última rodada de testes antes de anunciar os 23 convocados para a Copa do Mundo, o técnico espanhol Julen Lopetegui parece ter certeza sobre a sua equipe principal para o Mundial. Com a goleada de 6 a 1 sobre a Argentina nesta terça-feira, o treinador exaltou a atuação da sua equipe que chega como uma das grandes favoritas ao título na Copa.

Sobre a partida, Lopetegui exaltou a atuação de sua equipe e se mostrou muito contente com o resultado conquistado. “Aos jogadores tem que agradecê-los e lhes felicitar pelo esforço. É uma vitória importante, mas que não nos dá pontos no Mundial”, Destacou Lopetegui.

O técnico também falou sobre a euforia devido ao bom futebol apresentado pela sua seleção e garantiu que prefere manter a calma, afinal ainda resta muito até a Copa. “Não vou discutir com ninguém porque estamos contentes com nós mesmos e temos euforia. Depende de como nós administramos isso com nós mesmos. Sabemos onde estamos, com calma e tranquilidade. Sabemos o que é uma Copa do Mundo. Estamos contentes, mas o Mundial ainda não começou”, ressaltou o treinador.

O treinador ainda foi perguntado sobre Diego Costa e suas opções no banco de reservas para as posições no ataque. “Entendemos que Diego nos trazia recursos na frente e o queríamos para começar a partida, mas chegou ao intervalo com problemas e então optamos por Iago. Queríamos ver o desempenho dos dois. Estamos contentes com os três jogadores que trabalham nessa posição. Em cada momento vamos buscar o que a equipe precisa”, comentou sobre os atacantes.

Por último Lopetegui elogiou a atuação de Isco, autor de três gols na goleada sobre a Argentina, e também destacou sobre a confiança no jogador. “Queremos que ele esteja feliz para disputar o Mundial com esperança. Não é o técnico que lhe dá a confiança, mas sim o jogador que dá confiança para o treinador”, elogiou o comandante.

Com a sua equipe praticamente fechada, Lopetegui tem feito um grande trabalho no comando da Espanha, que chega à Copa do Mundo como uma das favoritas no torneio. Em maio o treinador irá anunciar a sua lista oficial dos 23 convocados que farão amistosos ainda antes de estrear no Mundial.