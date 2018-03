Destaque do Ajax, Justin Kluivert segue os passos do pai e estreia na Seleção Holandesa aos 18 anos

Justin Kluivert, filho do ex-jogador Patrick Kluivert, estreou na última segunda-feira (26) pela Seleção Holandesa, na vitória por 3 a 0 contra Portugal, em Genebra, na Suiça. Aos 18 anos, o atacante substituiu Memphis Depay aos 33 minutos do segundo tempo.

Justin é titular absoluto do Ajax. Pelo Campeonato Holandês, em 22 jogos, já balançou as redes seis vezes, além de contribuir com quatro assistências. O jovem foi grande vencedor do prêmio NxGn 2018, que elege o melhor jogador do mundo nascido a partir de janeiro de 1999.

A jóia, agora, espera seguir os passos do pai, com a camisa da Holanda: "Eu aprendo muito com ele. Sempre falo com ele antes e depois dos jogos", destaca o jovem.

Patrick com a camisa da Seleção Holandesa (Foto: Craig Prentis/Getty Images)

O pai, Patrick Kluivert, foi herói do Ajax na década de 1990, titular da seleção holandesa na Copa de 1998 e teve passagens marcantes por outros gigantes da Europa, como Milan e Barcelona.

Patrick estreou pela Laranja Mecânica, também aos 18 anos. Em 16 de novembro de 1994, ele entrou no lugar de Youri Mulder, aos 13 minutos do primeiro tempo, no duelo contra a República Tcheca. Pela seleção holandesa, o lendário jogador fez 79 partidas e marcou 40 gols. Também participou das Eurocopas de 1996, 2000 e 2004 e da Copa do Mundo de 1998.

O futebol está muito ligado com a família Kluivert. O avô Kenneth, pai de Patrick, também foi profissional e atuou no Suriname.