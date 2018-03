Melhores equipes da Serie A em 2018, Juventus e Milan põe defesa à prova em grande clássico

Dono das melhores campanhas da Serie A em 2018, Juventus e Milan fazem clássico neste sábado (31), no Allianz Stadium, em Turim, pela 30ª rodada da Serie A. Cada um somou 25 pontos na competição este ano.

O bom retrospecto dos rivais se deve à excelente fase de ambas as defesas. A Juve não toma um gol em partidas da Serie A desde o dia 30 de dezembro do ano passado, quando venceu o Hellas Verona, fora de casa, por 3 a 1. O Milan, por sua vez, cedeu apenas cinco tentos a seus adversários em 2018 na liga.

Além disso, a Vecchia Signora pode quebrar um recorde dela mesmo contra o Diavolo. Eles não estão invictos nos seus últimos 16 jogos do campeonato – a sua última derrota remonta a 11 de novembro, contra a Sampdoria (3 a 2) –, mas não teve a meta vazada em cada um dos seus últimos dez jogos (931 minutos).

Assim, a Juve poderia estabelecer um novo recorde na Serie A se conseguir segurar até os 44 minutos contra os comandados de Gennaro Gattuso sem sofrer um gol. Eles venceriam sua própria marca de 974 minutos sem ter as redes balançadas, recorde obtido em 2016.

Já o Milan espera obter um resultado positivo no Allianz Stadium para dar sequência à sua impressionante campanha sob a batuta de Gattuso. Caso não perca neste domingo, os rossoneri alcançaram um feito de abril de 2013: emplacar um sequência de 11 jogos invictos. O último revés do Milan na liga aconteceu no dia 23 de dezembro (2 a 0 para a Atalanta, em pleno San Siro).

Ataques em boa fase

O ataque de Juventus e Milan também não deixam a desejar. A Vecchia Signora tem o melhor do campeonato (67 tentos contra 63 do Napoli, que vem em segundo neste quesito). Já o Milan marcou gols em todos os adversários que enfrentou na Serie A em 2018 – os juventinos passaram em branco na última rodada, contra a Spal, em Ferrara.

Dybala e Higuaín gostam de marcar contra o Milan (Foto: Divulgação/AC Milan)

Para o duelo deste domingo, o técnico da Juve, Massimiliano Allegri, montará a equipe no tradicional 4-3-3, com Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín e Douglas Costa no comando de ataque – Mario Mandzukic está lesionado. Dybala e Higuaín, inclusive, têm bom retrospecto diante do time milanês. O primeiro marcou nos últimos dois jogos contra o Milan no Allianz Stadium, enquanto Higuaín foi às redes vezes em nove partidas da Serie A frente ao Diavolo. No embate do primeiro turno, em Milão, 'Pipita' guardou os dois da vitória por 2 a 1.

Pelo lado vermelho e preto, Gattuso deve apostar no atacante português André Silva para ficar na referência do ataque. O português, que demorou a emplacar na Serie A, resolveu os últimos dois jogos do Milan na liga – 1 a 0 contra o Genoa, em Gênova, e 3 a 2 sobre o Chievo, em Milão. Caso isso realmente aconteça, o jovem Patrick Cutrone, cria das divisões de base do clube e artilheiro da equipe, ficará no banco de reservas para poder ser utilizado no segundo tempo.