Jogo Tunísia x Inglaterra AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: PRIMEIRA RODADA GRUPO G DA COPA DO MUNDO, NO ESTÁDIO VOLGOGRADO.

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Tunísia e Inglaterra válido pela primeira rodada da Copa do Mundo 2018. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida.

Pelo regulamento da Copa do Mundo, as seleções se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno único. Ao fim, as duas melhores colocadas avançam para as oitavas de final, enquanto que as demais voltam para casa.

Assim, os destaques do time tunisiano são o meia Naim Sliti e o artilheiro da equipe Wahbi Khazri. O técnico Nabil Maaloul admite que terá que impor um estilo defensivo nesta estreia para não ser derrotado com facilidade. "Temos que jogar dentro das nossas limitações e com obediência tática", analisou o treinador da Tunísia.

A Tunísia é que perdeu seus craques antes mesmo da Copa. O meia Youssef Msakni foi cortado por conta de uma lesão no joelho direito. Era o mais habilidoso de uma equipe que ainda sofreu as baixas dos atacantes Taha Yassine Khenissi, do ES Tunis, e Wahbi Khazri, do Rennes da França, ambos por lesão no joelho esquerdo.

Para este compromisso a Inglaterra terá força máxima, já que o meia Jordan Henderson, que chegou a ser dúvida por conta de desgaste muscular, se recuperou e vai a campo. O destaque do time é o artilheiro Harry Kane, que vem se destacando pelo Tottenham. Ele tem a companhia de um Raheem Sterling, que também não pode ser desprezado pelos adversários da Seleção da Rainha.

Tunísia x Inglaterra ao vivo

Gareth Southgate, comandante da Inglaterra, pediu cuidado com o adversário, apesar do favoritismo do seu país. "Não podemos desmerecer nenhum adversário em uma Copa do Mundo, pois este é um erro que normalmente acaba muito mal. Temos que trabalhar de maneira eficiente e fazer o jogo ficar a nosso feitio", disse o treinador.

Os ingleses, que conquistaram o Mundial apenas uma vez, em 1966, estão longe de serem favoritos, mas apresentam uma boa renovação, ainda mais por conta das categorias de base, responsáveis pelos títulos dos Mundiais Sub-17 e Sub-20.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), contra a Tunísia na Volgograd Arena, em Volgogrado, na Rússia, pelo Grupo G. Por esta chave, um pouco mais cedo, duelam Bélgica e Panamá.