Histórico: com um a mais, Japão vence a Colômbia na estreia da Copa

Na reedição do duelo que aconteceu na Copa de 2014, Colômbia e Japão se enfrentaram na Mordovia Arena, em Saranks, pela primeira rodada do Grupo H, do Mundial da Rússia. Com um a mais desde os minutos iniciais, a equipe niponica fez história e venceu por 2 a 1, sendo a primeira seleção asiática a vencer um sul-americano em Mundiais.

Com o resultado, o Japão lidera o grupo, com 3 pontos. Na próxima rodada, os colombianos enfrentarão a Polônia, às 15h em Kazan, e os japoneses duelarão contra Senegal, ao meio-dia em Ecaterimburgo. Ambas as partidas serão no próximo domingo (24).

Sánchez evita gol no início, é expulso mas Colômbia busca o empate no fim

A partida começou a mil por hora. Após ganhar no corpo, Osako chutou para defesa de Ospina e, no rebote, Sánchez cortou com a mão a finalização. Pênalti marcado e o volante foi expulso pelo árbitro esloveno, o segundo cartão vermelho mais rápido em Copas. Na cobrança, Kagawa deslocou Ospina e abriu o placar: 1 a 0.

Mesmo com 10, a Colômbia quase empatou aos 11: Quintero cruzou, Falcao desviou e Kawashima fez grande defesa. A resposta asiática veio logo depois, em grande finalização de Inui, que tirou tinta da trave. Logo aos 30 minutos, Pékerman tirou Cuadrado, que fez uma partida ruim, e colocou Barrios, para reforçar a marcação no meio.

Quintero cobra a falta que empataria a partida (Foto: Clive Brunskill/ Getty Images)

Após jogada individual de Falcao, o árbitro marcou falta para a Colômbia. Na cobrança, Quintero cobrou por baixo da barreira, à la Ronaldinho, e Kawashima tirou a bola de dentro do gol, aos 38 minutos: 1 a 1. Mesmo com a tecnologia, os japoneses reclamaram demais, mas a bola realmente entrou. Foi o último lance de perigo da primeira etapa, e os colombianos saíram motivados para o intervalo.

Cabeçada fulminante de Osako garante o importante triunfo japonês

Precisando aproveitar a vantagem numérica, os japoneses começaram o segundo tempo pressionando, e quase marcaram o segundo aos 8, mas Ospina defendeu a bomba de Osako. Três minutos depois, foi a vez de Inui forçar uma ótima defesa do goleiro colombiano. Vendo sua equipe acuada, Pékerman colocou James em campo.

Mas não adiantou muito, pois um minuto depois, o Japão quase marcou com Sakai, mas a bola foi para fora. Na blitz nipônica, Inui perdeu grande chance aos 27, na pequena área, mas ganhou o escanteio. Aos 28, Osako subiu mais alto que a defesa e cabeceou sem chance para Ospina: 2 a 1. Aí, só restou ao Japão cozinhar o jogo para garantir uma importantíssima vitória contra a favorita do grupo.