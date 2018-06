Técnico Gernot Rohr celebra evolução da Nigéria após vitória sobre Islândia

A Nigéria venceu a Islândia por 2 a 0, nessa tarde de sexta-feira (22). O triunfo deixou o grupo D da Copa do Mundo todo embolado para a disputa da última vaga para as oitavas. Ahmed Musa marcou os dois gols dos africanos no jogo.

O técnico Gernot Rohr não gostou muito do futebol apresentado por sua equipe no primeiro tempo, mas tratou de elogiar seus jogadores pela melhora na última etapa e pela vitória.

“Estamos de volta. No primeiro tempo, não fiquei satisfeito. Realmente não estivemos bem, mas no segundo tempo, estivemos muito melhor. Os jogadores entenderam que tinham que lutar, para manter a esperança de se classificar”, afirmou.

O treinador também elogiou a equipe da Islândia, que certo momento do jogo chegou a ameaçar a equipe africana, e só não fez um gol porquê desperdiçaram um pênalti. O comandante afirmou que o time trabalhou muito desde a ultima partida para que ainda pudessem sonhar com a classificação.

“A Islândia é uma equipa muito boa, muito poderosa, muito bem organizada. Sabíamos disso e acho que, considerando o segundo tempo, merecemos a vitória. Temos trabalhado muito desde o nosso último jogo contra a Croácia, no qual fiquei satisfeito com a nossa organização. Hoje correu muito melhor, com mais impacto, especialmente no lado direito”, concluiu.

Quem ficou feliz com esse resultado são os argentinos. Com a vitória da Nigéria, os Hermanos ganham esperança para a ultima rodada. Os sul-americanos precisam vencer a Nigéria e torcer para a Islândia não ganhar da Croácia. As duas partidas acontecem no dia 26 de junho, às 15h (horário de Brasília).