Autor do gol da vitória contra Polônia, polêmico Niang tenta conquistar torcida de Senegal

Voltando a disputar uma Copa do Mundo 16 anos depois de sua primeira participação, Senegal estreou com uma vitória importantíssima contra a Polônia. O jogo, vencido por 2 a 1, teve o atacante M'Baye Niang como personagem principal. Autor do segundo gol - quando o marcador ainda estava em 1 a 0 para os senegaleses -, o jogador levou a torcida africana à loucura no estádio. Porém, a história de Niang com os torcedores dos "Leões de Teranga" nem sempre teve bons capítulos.

Nascido em 19 de dezembro de 1994 na cidade francesa de Meulan, mas naturalizado senegalês, Niang jogou pelas seleções de base da França de 2009 a 2012. Somente em 2017, na partida contra Cabo Verde, o atacante debutou na seleção de Senegal.

A polêmica no meio disso tudo foram as declarações dadas no início da carreira, onde o jogador deixou explícita sua preferência em jogar pela Seleção Francesa, queimando sua imagem com a torcida africana. Além disso, pesa o fato de Niang só ter disputado um jogo oficial pela Seleção Senegalesa após ser preterido pelo treinador dos Bleus, Didier Deschamps.

Somadas as polêmicas declarações, Niang coleciona também problemas no volante. Contratado pelo Milan, após se destacar na temporada 2011/12 atuando pelo Caen, com apenas 17 anos, o atacante se envolveu na primeira confusão com poucos meses em Milão. Ainda menor de idade, foi pego sem habilitação e tentou se passar pelo colega de clube, Bakaye Traoré.

Em 2014, quando estava emprestado para o Montpellier, bateu o carro em uma árvore, posteriormente sendo condenado a 18 anos de prisão - cumprindo a pena em trabalhos sociais voluntários. Em 2016, de volta ao Milan, o africano novamente colidiu com o carro, desta vez lesionando o ligamento do tornozelo e o ombro esquerdo.

Com uma carreira repleta de questões extra-campo, Niang chegou à Copa do Mundo após uma temporada inexpressiva e com a desconfiança pairando seu futebol. Autor do gol da vitória contra a Polônia, o atacante tem no Mundial a chance de se redimir e virar a página com a torcida africana. Apoio de seus companheiros não falta, e Niang fez questão de comentar sobre o clima alegre e descontraído que ronda a seleção.

"Eu sei que existem equipes onde alguns dos jogadores são muito diferentes uns dos outros, pessoas que nem sempre se integram. Mas nós temos muita sorte de ter um grupo onde todos, inclusive a comissão, dão gargalhadas. A atmosfera é ótima, é saudável, não há ciúmes, nada. É como uma família, e isso nos faz fortes", disse.

O segundo desafio de Senegal e Niang na Copa do Mundo é neste domingo (24) contra o Japão, em Ekaterimburgo, às 12h (de Brasília).