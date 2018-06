Irã e Portugal decidem vaga às oitavas em dia de reencontros

Irã e Portugal realizam sua última partida pela fase de grupos da Copa do Mundo. As duas seleções irão definir um dos classificados do Grupo B. O duelo acontece hoje (25) às 15 horas (Horário de Brasília), na Arena Mordovia.

A partida marca também o reencontro de Cristiano Ronaldo com Carlos Queiroz. O atual treinador da seleção iraniana é português e já foi auxiliar técnico no Manhester United, por coincidência do destino ele pode trabalhar com uma jovem estrela recém chegada do Sporting de Portugal.

Treinador fala sobre honrar o país e torcida não deixa portugueses dormirem

O técnico Carlos Queiroz está animado com as chances de classificação de sua seleção para a próxima fase da competição. Queiroz já tem em mente o que vai precisar para superar o estrelado time lusitano. Sua metodologia para o jogo, segundo ele, será aplicada em três pontos especias que ele chama de 3 R’s.

“Respeito, realismo e romantismo. Temos que basear nosso jogo no valor fundamental. Quero uma equipe com honestidade, integridade, sacrifício, comprometimeto, bravura. O líder da nossa equipe é a equipe. Não viemos aqui para sermos perdedores simpáticos. Viemos com dignidade para trazer orgulho aos iranianos. Vamos honrar o Irã por 90 minutos’’, frisou o treinador.

A torcida iraniana também virou noticia na noite de ontem ao se reunirem em frente ao hotel onde a seleção portuguesa esta concentrada. Muito barulho foi feito na porta do hotel com o intuito de atrapalhar o sono dos jogadores portugueses. Cristiano Ronaldo, principal estrela de Portugal, apareceu a janela do hotel pedindo silêncio para os torcedores iranianos, o que não adiantou muito para parar a festa da torcida.

O time que vem a campo não deve ser muito diferente do que enfrentou de forma valente a seleção espanhola.

Provável escalação: Ali Beiranvand; Ehsan Haji Safi, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini; Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Omid Ebrahimi, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi; Sardar Azmoun

Portugal embalado e CR7 em busca da artilharia

A seleção portuguesa vem a campo em busca da classificação para a segunda fase da competição. Procurando evitar o vexame que aconteceu na pultima edição do torneio os lusitanos acreditam na estrela de seu artilheiro, Cristiano Ronaldo, para avançarem de fase.

A equipe entra em campo contra o Irã com 4 pontos somados até então, ao empatarem com a Espanha na primeira rodada e vencerem a seleção marroquina na roda subsequente.

Cristiano Ronaldo entra em campo em busca da artilharia da competição. Harry Kane da seleção inglesa com os três gols marcados contra o Panamá ultrapassou o português na corrida pela artilharia.

Portugal deve ir a campo com a mesma escalação que enfrentou o Marrocos na última semana.

Provável escalação: Rui Patricio; Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; Cedric Soares, William Carvalho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario; Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo.