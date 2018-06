Após eliminação, Joachim Löw cita falta de merecimento da Alemanha: "Decepção enorme"

Atual campeã mundial, a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo da Rússia. Nesta quarta-feira (27), a equipe de Toni Kroos, Thomas Muller e Manuel Neuer foi derrotada por 2 a 0 pela Coreia do Sul e teve sua volta para casa concretizada. Na saída da Arena Kazan, o técnico dos alemães, Joachim Löw, prestou entrevista coletiva aos jornalistas e lamentou a eliminação.

Nem mesmo uma pessoa apontada como "fria", pôde conseguir esconder as mágoas após estar fora da maior competição do futebol, ainda mais em sua fase inicial. Entre as frases ditas, a expressão de incômodo com a derrota era visível, mas o treinador manteve sua postura e elogiou os adversários classificados, além de ser imparcial nos problemas de sua equipe.

"A decepção de ser eliminado é enorme. Antes de tudo temos que parabenizar nossos adversários que se classificaram. Nós não merecíamos vencer a Copa do Mundo de novo. Não merecíamos passar para as oitavas de final. Nós fomos eliminados hoje não porque não queríamos vencer, principalmente no segundo tempo, quando quisemos vencer, mas a gente não teve a chance de tomar a liderança em momento algum", afirmou Löw.

Após a histórica virada em cima da Suécia nos minutos finais da última rodada, a expectativa era de que a Mannschaft ganhasse confiança na sequência do campeonato e chegasse longe na competição. Porém, a atuação foi longe de ser convincente ao treinador, que voltou a citar os pontos de defeito daquela partida e relacionou com os da eliminação.

"Todo o tempo a gente estava correndo atrás e tentando alcançar os outros. A partir do momento que vimos que a Suécia estava na liderança e nós precisávamos de mais pressão, o time estava perdendo a calma para jogar. Faltou o dinamismo para concluir as jogadas no fim do jogo. Por isso que merecemos ser eliminados hoje", disse o treinador alemão.

Com seis pontos cada, Suécia e México foram os classificados do Grupo E do Mundial. A eliminação precoce foi o pior desempenho da Alemanha na história das Copas. Antes disso, a seleção havia sido eliminada na primeira fase da competição apenas em 1938, porém, devido ao menor número de equipes, o país encerrou sua participação nas quartas de final naquela ocasião.