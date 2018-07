Embalada, Croácia enfrenta defensiva Dinamarca em busca de vaga nas quartas do Mundial

Croácia e Dinamarca entram em campo nesse domingo, às 15h (horário de Brasília) em busca de uma tão sonhada vaga nas quartas de final. A partida acontece repleta de expectativas dos dois lados. A Croácia quer repetir as boas atuações da primeira fase. Já a Dinamarca reconhece que não mostrou o mais belo futebol, mas aponta qualidades de sua equipe.

A Croácia vem sendo apontada como uma das melhores seleções da Copa do Mundo. Em seu grupo, liderou com 9 pontos e mandou a Argentina para o segundo lugar. Os croatas contam com o bom futebol de seu camisa 10 Modric, que também vem sendo apontado como um dos melhores do torneio.

A Dinamarca foi criticada em alguns jogos da primeira fase, principalmente no último jogo contra a França, em que empataram em 0 a 0 e pouco fizeram para mudar o placar. Agora nas oitavas, os dinamarqueses prometem uma postura diferente das já apresentadas.

Treinador prega respeito e mantém cautela contra Dinamarca

Apesar de ter uma das melhores campanhas na Copa do Mundo, Zlatko Dalic não se empolgou a ponto de achar que terá vida fácil contra a Dinamarca. O treinador apontou a invencibilidade do rival como um dos pontos a respeitar por sua campanha.

“Temos todo o respeito pela Dinamarca. Os 18 jogos de invencibilidade falam muito sobre a qualidade, disciplina do time. Os jogadores sabem o que fazer em cada momento. Será um jogo muito difícil. Temos que ser cautelosos, pacientes, esperar pelas nossas chances. Reitero: temos um grande respeito pelo nosso rival e será um jogo muito difícil”, comentou.

Modric, um dos melhores jogadores da Copa, disse que ainda tem um objetivo para cumprir com sua equipe: repetir o feito de há 20 anos. O meia croata quer que o elenco possa ser premiado com uma boa campanha, diante de tudo que passaram. Ele também reconheceu que essa é uma das melhores gerações da Croácia.

“É um jogo importante para nós. Fomos fantásticos na fase de grupos e temos que ficar orgulhosos disso. Mas é um novo jogo, nos faz esquecer tudo o que aconteceu antes. Vai ser um teste para nós. É o ponto alto dessa geração que tem esse obstáculo desde 1998. Espero que nós sejamos capazes de mostrar o que fizemos no grupo, jogamos bem, fomos compactos, como um grupo”, afirmou.

Hareide quer uma Dinamarca mais ofensiva

Um dos pontos que foram criticados durante a primeira fase, foi a falta de agressividade no ataque. Com apenas dois gols, e sendo uma das seleções que menos finalizaram na competição, Age Hareide prometeu uma postura diferente dos dinamarqueses.

“Temos muitos bons jogadores, temos um time. É o que nos trouxe até aqui agora. Sabemos que a Croácia tem muita habilidade, valores individuais, mas acho que vocês verão uma Dinamarca diferente do que viram até agora. O tipo de jogo que jogaremos será diferente. Precisaremos jogar diferente para avançar. Temos que defender, mas atacar mais do que fizemos nos outros jogos”, comentou.

O treinador comentou sobre o fato de igualar a melhor campanha da Dinamarca em Copas: uma quartas de final contra o Brasil, em 98. O comandante disse que não pensa muito nisso e planeja apenas no que pode fazer em seu jogo.

“Acho que estamos reescrevendo a história da Dinamarca de qualquer forma. Não penso muito nisso. Penso em nosso time jogar de diferentes maneiras... A Croácia é muito boa em pressionar na frente e atrás, eles podem atacar e defender muito bem. Será uma partida muito interessante. São dois times que testarão o outro ofensivamente”, finalizou.