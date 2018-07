Desfalque à vista: Cavani não treina e deve ser baixa no Uruguai contra França

A notícia que todos os torcedores uruguaios desejavam não receber está próxima de ser anunciada: Cavani não deve estar apto fisicamente para atuar diante da França, nesta sexta-feira (6), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Em treino fechado organizado no centro de treinamento onde a equipe se hospeda, na cidade de Nizhny Novgorod, o atacante não participou do trabalho com bola e apenas realizou procedimentos físicos na academia. As informações são do portal uruguaio "Ovación".

Cavani saiu de campo aos 29 minutos do confronto contra Portugal - carregado por Cristiano Ronaldo -, quando marcou os dois gols do Uruguai na partida e levou sua equipe à classificação. Havia a esperança de não ser algo grave, porém, se diagnosticou um edema na panturrilha esquerda, que não deve ser curado por completo até o jogo contra os franceses.

Além disso, o treinador Óscar Tabárez trabalha com o prazo de 48h antes da partida para todos os jogadores relacionados estarem em condições físicas suficientes para o confronto, o que não ocorre com o atacante. Para sua vaga, Stuani deve receber oportunidade de iniciar a partida, enquanto Cebolla Rodriguez e Jonathan Urretaviscaya correm por fora na decisão final. Ainda não se sabe se Cavani poderá estar presente no banco de reservas ou será cortado da relação da partida.