Lautaro Martínez é anunciado como novo reforço da Inter

A Internazionale anunciou oficialmente nesta quarta-feira (4) a contratação do jovem atacante Lautaro Martínez, de apenas 20 anos, junto ao Racing. Considerado uma das maiores promessas do futebol argentino nos últimos tempos, o jogador irá defender o time italiano até 30 de junho de 2023.

O negócio já estava fechado desde março, quando o empresário de Lautaro, Rolando Zarate, afirmou que o Racing havia aceitado uma proposta de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 97 milhões) para liberar o jogador.

"Em 1° de novembro de 2015, Martínez estreou no futebol pouco depois de completar 18 anos. Entrou aos 35 minutos do segundo tempo de partida contra o Crucero de Norte, no que parece ser uma jogada do destino, porque substituiu Diego 'O Príncipe' Milito, um ícone da história da Inter", diz trecho do comunicado oficial divulgado pela Inter.

Lautaro Martínez foi o principal jogador do Racing na fase de grupos da Libertadores. Além disso, ele foi titular em 27 de 28 partidas, tendo marcado 18 gols. O bom desempenho chamou a atenção do técnico da Argentina, Jorge Sampaoli, que o integrou na pré-lista de 35 jogadores para a Copa do Mundo. Entretanto, ele acabou cortado e não viajou à Rússia.