Após insucesso na Copa, Fernando Hierro deixa comando da seleção espanhola

Fernando Hierro teve uma passagem extremamente rápida ao comando da seleção espanhola. Assumiu o cargo dois dias antes do inicio da Copa do Mundo da Rússia, após a demissão do Julen Lopetegui que foi anunciado pelo Real Madrid dias antes do inicio do Mundial.

Hierro poderia continuar com seu cargo de diretor de futebol, mas preferiu recusar mesmo tendo seu contrato válido. Disse que está à procura de novos desafios onde poderia expandir seu conhecimento e ir atrás de novos rumos profissionais.

A Real Federação Espanhola agradeceu intensamente pelos serviços prestados por Hierro a seleção. Agradeceu pelo seu compromisso por ter assumido a equipe em um momento tão crítico e extraordinário.

Esta foi a segunda passagem de Hierro como diretor da Federação antes de assumir como técnico. Ele esteve presenta na campanha vitoriosa da Espanha quando ganhou a Eurocopa de 2008 e no título Mundial de 2010.

Nesta Copa do Mundo, teve uma campanha invicta, empatando com Portugal em 3 a 3, venceu o Irã por 1 a 0, empatou com o Marrocos em 2 a 2 e empatou com Rússia no tempo regular e prorrogação, levando a decisão para os pênaltis, onde acabou perdendo e saindo do Mundial.