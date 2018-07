Real Betis apresenta meia japonês Takashi Inui em Tóquio

Google Plus

Nesta quinta-feira (12), o Real Betis apresentou mais um reforço para a temporada, o meio campista japonês Takashi Inui. O jogador de 30 anos, deixa o Eibar para se juntar ao elenco verde e branco, após um ótimo Mundial com a camisa do Japão.

O jogador foi apresentado diante de uma multidão de jornalistas em uma bela ação de marketing, realizada na Embaixada da Espanha no Japão. Além dos jornalistas, a ação contou com a presença presença de Ramón Alarcón, Diretor Executivo do Betis, e Iván Codina, Diretor Geral da La Liga na Ásia.

Inui é um dos atletas mais populares do futebol asiático, e viu sua popularidade crescer ainda mais depois das grandes atuações com a camisa nipônica na Copa da Rússia.

Para apresentar o jogador, o clube sevilhano ainda exibiu um divertido vídeo com conhecidas figuras de animações japonesas:

Na coletiva, o meia que vestirá a camisa 14, afirmou estar muito contente com sua decisão, e apontou de forma surpreendente que a passagem pelo clube será a última de sua carreira.

“Com 30 anos, este é certamente o meu último contrato. O estilo do Betis é precisamente aquilo que procurava, por isso decidi encarar com tudo este desafio”.

O jogador finalizou a coletiva mandando um recado aos torcedores: “Sei que a torcida do Betis é enorme, e que vibra muito com a equipe, mas também sei que é um lugar onde temos que trabalhar duro. Darei o melhor de mim”.