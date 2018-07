Southampton contrata zagueiro dinamarquês Jannik Vestergaard

Prestes a dar início a temporada do futebol inglês, o Southampton anunciou nesta sexta-feira (13), a chegada do zagueiro Jannik Vestergaard, de 25 anos. O jogador esteve no plantel da Dinamarca, na Copa do Mundo da Rússia, mas não atuou um jogo sequer.

Com quase dois metros de altura, o atleta chega após a venda do holandês Virgil Van Dijk para o Liverpool, na janela de transferência de Janeiro deste ano. Vestergaard assinou contrato de cinco anos com o clube da costa sul do Reino Unido.

Os Saints desembolsaram 20 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais) para adquirir o jogador que viu do banco de suplentes, a eliminação da seleção dinamarquesa na Copa do Mundo, caindo nas oitavas de final para a finalista, Croácia, nas disputas de pênaltis, depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Mesmo sem muito alarde no mundial, Vestergaard foi disputado por clubes da Europa, mas, segundo o treinador Mark Hughes, o Southampton seria a sua primeira opção.

"Embora estivéssemos cientes do nível de interesse em Jannik, ele deixou claro que pela qualidade do clube e as ambições que temos, nós seríamos a sua primeira opção", declarou o técnico.

Revelado pelo Brondby, da Dinamarca, Jannik passou por Hoffenheim, Werder Bremen e Borussia M'gladbach (onde marcou sete gols em 83 jogos) até chegar ao Southampton, onde o jogador revelou que já estava ciente do interesse dos Saints nele, antes mesmo da Copa do Mundo, quando o clube e o staff do atleta chegaram a conversar sobre um desfecho, que acabou acontecendo.

O zagueiro disse que essa conversa, foi um bom sinal porque assim o clube já tinha conhecimento das suas características.

"Sabia do interesse do Southampton antes da Copa do Mundo pois o clube tinha falado comigo e me acompanhado durante um tempo, o que é um bom sinal, porque sabem das minhas fraquezas e dos meus pontos fortes", afirmou Jannik Vesteergard.

Além do zagueiro, o clube já oficializou as contratações dos meias Stuart Armstrong e Mohamed Elyounoussi e do goleiro Angus Gunn. A apresentação do elenco está marcado para a próxima segunda-feira (16), em Staplewood.