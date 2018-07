Liverpool anuncia renovação com Mohamed Salah até 2023

O torcedor do Liverpool iniciou a semana com uma grande notícia envolvendo uma das suas principais estrelas. Nesta segunda-feira (2), o clube anunciou a renovação do atacante Mohamed Salah, principal nome da equipe de Jurgen Klopp na última temporada.

A equipe inglesa preferiu não revelar o tempo de duração do contrato, mas a emissora britânica BBC afirmou que o novo vínculo do egípcio é válido até junho de 2023, sem multa rescisória estipulada.

Com a renovação, Salah segue no clube onde mais se destacou em sua carreira. Na última temporada, ele marcou incríveis 44 gols em 52 jogos, levando o Liverpool até o quarto lugar da Premier League e a final da Liga dos Campeões, onde acabou se machucando no início da partida e vendo os Reds perderem o título para o Real Madrid.

O atacante também foi principal nome do Egito na Copa do Mundo da Rússia. O faraó, como é apelidado, fez os dois gols contra Congo, no jogo que classificou o país para o Mundial após 28 anos. Porém, no torneio, a seleção acabou ficando na fase de grupos, perdendo as três partias. Salah, porém, deixou sua marca, marcando os únicos dois gols dos africanos no Mundial.