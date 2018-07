Manchester United divulga novo uniforme para temporada 2018/19

O Manchester United divulgou nesta terça-feira (17) o uniforme principal que será utilizado na temporada 2018/19, através do seu site oficial e das redes sociais.

A Adidas se manteve como material esportivo do clube inglês. Com isso, camisa principal dos Reds Devils inclui duas novidades: As três listras da Adidas estão nos ombros da camisa que ainda conta como várias listras em degradé no final da camisa que se completam com o calção preto. A Chevrolet também continua como patrocinador master.

Além disso, a camisa tradicional desta temporada marca 140 anos que o clube foi fundado. Logo, as listras da camisa fazem alusão às faixas de trem, ou seja, aos mineiros de Newton Heath que fundaram o time.

Os Diabos Vermelhos foram fundados em 1978, e eram um time do departamento de Carruagens e Vagões do depósito de Lancashire e Yorkshire Railway, uma empresa de trens e linhas férreas. Inicialmente, atuaram contra outros departamentos de companhias ferroviárias na sua casa à época, a North Road, localizada em Manchester. O nome do clube só foi alterado para o atual em 1910, quando estava na primeira divisão do campeonato inglês.

Confira o vídeo promocional divulgando a nova camisa tradicional: