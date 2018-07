Richarlison está perto de deixar o Watford pelo Everton, por £45 milhões

O atacante Richarlison pode estar de mudanças na Inglaterra. O Everton pode ser o novo clube do brasileiro, em uma negociação de 45 milhões de libras (quase 223 milhões de reais). Os detalhes estão por conta dos exames médicos, que acontecerão nessa segunda.

A chegada do atacante seria um pedido de Marco Silva, com quem trabalhou junto no Watford. O técnico comandou os Hornets no começo da temporada passada, que também foi o melhor momento de Richarlison no clube inglês, quando marcou cinco gols. Com a saída de Marco Silva em janeiro, o brasileiro não marcou mais gols.

Divulgação: Getty Images

O Watford contratou o atacante por 11,5 milhões de libras junto ao Fluminense, na última temporada. O negócio não foi só bom para os ingleses; o clube brasileiro vai receber 10% do valor de diferença da venda, que será de 3,5 milhões de libras (quase 17 milhões de reais).

O português Marco Silva também estaria interessado em contar com Malcom, ex-Corinthians, no plantel. Os rumores indicam que o clube inglês estaria disposto a pagar 30 milhões de libras pelo atual atacante do Bourdeaux.