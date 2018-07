Mbappé escolhe seus cinco melhores do mundo e não inclui Lionel Messi na lista

Nesta terça-feira (24), a revista francesa France Football, publicou os nomes dos jogadores que irão concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo. O jovem atacante francês, Kylian Mbappé, foi entrevistado pela conceituada revista e revelou os seus atletas favoritos para levar o tão sonhado prêmio individual, inclusive citando a si mesmo como um dos possíveis candidatos.

O craque do Paris Saint-Germain (PSG) colocou dois jogadores que estavam na final da Copa do mundo. São eles, o croata Luka Modric e o zagueiro, quatro vezes campeão da Champions league e atual vencedor da Copa, Raphael Varane, colega de seleção de Mbappé nesta edição do mundial.

O melhor jogador jovem do torneio mundial entre seleções também colocou o astro português Cristiano Ronaldo, atual atacante da Juventus, em sua lista. O atleta é o atual dono do troféu de melhor jogador do mundo. O brasileiro, e colega de clube, Neymar Jr, aparece na lista de Kylian, que não deixou de citar a si mesmo na relação dos possíveis candidatos.

"Para completar, acho que também me colocaria (na lista)", disse ele na entrevista à France Football.

Durante a entrevista, Mbappé disse que trocava mensagens com o camisa dez do PSG, depois das partidas da seleção francesa na Copa. Querendo ou não, o atacante francês terá uma cobrança diferente, em comparação a que vinha recebendo. Porém, o atleta deixou claro que a sua relação com Neymar Jr, maior contratação da história do clube parisiense, não mudará em nada.

"Não mudará muito nossa colaboração e nossa coabitação. As coisas estão claras entre nós", declarou o atleta que descartou algumas opções para a lista de melhores do mundo.

A maior delas foi a ausência de Lionel Messi, recordista ao lado de Cristiano Ronaldo, com cinco troféus, que esteve entre os finalistas nas últimas 12 escolhas para definir o melhor jogador. E não parou por ai. O compatriota de Mbappé, Antoine Griezmann também não foi citado pelo jovem atacante de 19 anos e que também foi campeão do mundo.

A Fifa divulgou, no final da manhã desta terça-feira (24), a lista dos dez jogadores que concorrerão ao prêmio The Best. São eles: Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah e Raphael Varane. O vencedor será escolhido no dia 24 de setembro, em Londres.