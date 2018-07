Arsenal divulga terceiro uniforme durante pré-temporada em Singapura

Google Plus

O Arsenal divulgou nessa sexta-feira (27) o seu novo terceiro uniforme. A novidade foi lançada em Singapura, onde a equipe faz sua pré-temporada, na companhia de seus torcedores.

Divulgação: Arsenal FC

A camisa, feita pela fornecedora alemã Puma, tem a cor verde como predominante, com os detalhes do escudo e o patrocínio na cor azul escuro. Outro detalhe da camisa é o “W” projetado nela, que faz alusão a famosa formação tática de Herbert Chapman o “WM”, em 1930.

Hector Bellerin, Sokratis Papastathopoulos, Alexandre Lacazette e Petr Cech foram escolhidos como modelos, para a apresentação do uniforme à torcida, que compareceu em peso ao evento.

Bellerin se divertindo com torcedores (Divulgação: Arsenal FC)

O novo uniforme do Arsenal já está disponível nas lojas físicas e online do clube. Ainda não há previsão de chegada das camisas nas lojas do Brasil.