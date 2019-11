Arsenal apresenta uniformes para a temporada 2014/15

Após 20 anos com a Nike como fornecedora de seus uniformes, o clube londrino fechou um acordo com a Puma no ínicio do ano com duração de 5 anos no valor de 150 milhões de libras. Nesta quinta-feira (10), os kits para a próxima temporada foram revelados em um evento curto, direto do Rio Tâmisa em Londres.

Puma e Arsenal criaram um lema que serve como base para os uniformes: Future Forever Victorious. Cada uniforme reflete três ideais do time:

A camisa Future (terceiro uniforme) propõe um visual inovador, remetendo aos ideais de inovar e investir no futuro (no caso, em novos talentos para o elenco). Possui dois tons de azul e detalhes em verde limão. Será utilizado somente nos jogos válidos pelas copas.

A camisa Forever (home) conta com a tradição do clube no futebol mundial e usa as cores que sempre estarão ligadas ao Arsenal: vermelho com mangas brancas.

A camisa Victorious (away) adota as cores amarelo e azul e detalhes em vermelho, relembrando os momentos vitoriosos do clube, como a conquista da FA Cup em 71 e 79 e o título da liga em 1989.

Mikel Arteta comentou um pouco sobre a proposta dos uniformes: "Os novos kits realmente impressionaram os jogadores, especialmente por causa da história por trás deles, o que é algo sentido por todos no clube".

Os uniformes já estão à venda no site oficial da Puma e do Arsenal.