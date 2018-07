Pato revela desejo de voltar ao Milan: "Espero por uma ligação"

Vivendo um bom momento na China, Alexandre Pato sonha em vestir novamente a camisa do Milan, onde atuou por cinco anos. O jogador revelou em entrevista ao jornal esportivo italiano 'Tuttosport', que está aguardando a ligação do clube para acertar um possível retorno á Itália. Além disso, ficou feliz pelo retorno de Leonardo na direção do clube , sendo um um fator positivo e possivelmente determinante na negociação.

''Meu retorno para Milão juntamente com Leonardo? Enquanto isso eu espero por uma ligação… Aí depois a gente resolve ", concluiu.

Em 2007 o jogador deixou o Internacional, para atuar na Itália juntamente com a participação de Leonardo na negociação. Durante os cincos anos em que esteve em Milão, o centroavante teve bons e maus momentos por conta das diversas lesões, sendo vendido posteriormente para o Corinthians em 2013. Com a camisa do clube italiano, atuou em 150 partidas e anotou 63 gols, conquistando um Scudetto na temporada 2010-11 e uma Supercoppa Italiana em 2011.

Atuando desde 2017 atuando pelo Tianjin Quanjian da China, Alexandre Pato em 43 partidas já anotou 28 gols. Com 28 anos de idade, o jogador ainda é visto com bons olhos por alguns torcedores milanistas e acreditam que o brasileiro possa ajudar no setor ofensivo da equipe, já que Gonzalo Higuaín é tratado com uma missão difícil para o clube, devido ao alto valor de transferência e do salário pedido pelo argentino na transferência.