Milan divulga novo uniforme feito pela Puma para temporada 2018/19

Se preparando para a próxima temporada, o Milan anunciou nesta sexta-feira (6), seu novo uniforme. O anúncio encerra uma parceria de 20 anos com a Adidas, antiga fornecedora. Agora, a Puma, que é de origem alemã, ocupará a confecção esportiva dos rossoneri.

A troca de fornecedor já vinha sido comunicada desde dezembro de 2017, contudo, o contrato com a Adidas, que ia até 30 de junho de 2018, impedia uma divulgação da camisa que foi oficialmente apresentada no Twitter do clube.

Com sua tradicional cor listrada em vermelha e preta, a Puma ainda deu um toque especial colocando um ícone de um Diavolo, ou diabo em português, que é como o Milan é carinhosamente apelidado em Milan. Inclusive, o mascote do clube também é um diabo, que faz alusão às cores do clube.

O novo manto dos rossoneri será oficialmente utilizado no dia 26 de julho, quando a equipe enfrenta o Manchester United pela International Champions Cup, em Los Angeles.