Com gol nos acréscimos, PSG bate Atlético de Madrid e encerra participação na Champions Cup

Abrindo a semana, nesta segunda-feira (30), o Paris Saint Germain encerrou sua participação na International Champions Cup contra o Atlético de Madrid. Os franceses, que ainda não tinham vencido na copa de pré-temporada, se despediram de Singapura com uma vitória de 3 a 2 sobre os Colchoneros. Nkunku abriu o placar para o PSG, Diaby ampliou e Postolachi tirou o empate do placar nos instantes finais. Do lado dos espanhóis, Mollejo e Bernede (contra), balançaram as redes.

Com duas equipes totalmente desconfiguradas, o jogo foi movimentado. Mesmo com alguns rostos conhecidos, como Di Maria e Gameiro, os jovens se sobressaíram.

Apesar da vitória francesa, quem teve a melhor chance no início do primeiro tempo foi Gameiro, que saiu cara a cara com Trapp, mas mandou por cima do gol.

Após sofrer com uma pressão do Atlético, o PSG se impôs no jogo e passou a valorizar a posse de bola, com paciência na troca de passes, já incomodando a defesa de Madri. Nkunku pegou rebote no chute de Kurzawa e mandou para o fundo do gol, em um momento em que os parisienses eram superiores e sufocavam o Atlético.

Na segunda etapa, o Atlético começou assustando com cabeio de Rodrigo dentro da área e assustando Trapp, mas Diaby foi quem balançou as redes para o PSG novamente. O atacante recebeu passe de Timothy Weah, dominou a bola entre os zagueiros e deu um toque rasteiro para vencer Trapp. 2 a 0.

Do lado dos Colchoneros, Mollejo pegou rebote no escanteio e colocou pressão sobre o PSG, que vinha de duas derrotas no torneio. Aos 85, Bernede tentou impedir cruzamento para dentro da área, mas acabou mudando a trajetória da bola para dentro do gol, igualando o placar do jogo. 2 a 2.

Todavia, o Atléti errou na saída de bola e o jovem Postolachi se aproveitou, dominou na meia lua, em frente à área e mandou um petardo no ângulo, tirando o empate do placar aos 92 minutos do segundo tempo, decretando a vitória do Paris Saint Germain.