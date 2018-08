Sean Dyche enaltece classificação do Burnley na prorrogação: “Foi um grande teste"

Após esperar 51 anos para ver seu time jogar um partida fora da Inglaterra, os torcedores do Burnley sofreram mais uma vez na tarde/noite desta quinta-feira (2).

Jogando em casa, diante da sua torcida, no Estádio Turf Moor, o time da Inglaterra sofreu para superar o Aberdeen FC, conseguindo a classificação apenas na prorrogação.

O time da casa saiu na frente logo aos cinco minutos da primeira etapa, quando o australiano Chris Wood, aproveitou o passe em profundidade do volante Westwood, para abrir o placar.

Aos 26, o time da Escócia empatou a partida, quando Lewis Ferguson, aproveitou uma jogada de escanteio, finalizando sem chances para para o goleiro Lindegaard.

A partir daí, o jogo seguiu bastante tenso, com muitas jogadas de bola aérea. No restante da primeira etapa, o goleiro do Burnley fez boas defesas. Já no segundo tempo, foi a vez de Joe Lewis, goleiro do time escocês, trabalhar para manter o placar igual ao da primeira partida. 1 a 1 e jogo decidido no tempo extra.

No começo do primeiro tempo da prorrogação, o meia Jack Cork, aproveitou cruzamento de Charlie Taylor, marcando o segundo gol dos ingleses.

Ainda deu tempo de Ashley Barnes, que havia entrado no lugar do atacante Chris Wood, autor do primeiro gol da partida, marcar o terceiro, aproveitando a bobeira do zagueiro Scott Mckenna, que colocou a mão na bola. Na cobrança de pênalti, Barnes bateu firme no canto direito, sem chances para Lewis. 3 a 1 no placar final e Burnley na próxima fase da UEFA Europa League.

Ao final da partida, Sean Dyche, treinador do Burnley, comentou sobre as dificuldades na classificação: “Realmente foi um grande teste. Eles eram excelentes e vieram para levar o jogo. Seu goleiro foi fantástico. Ainda estamos com algumas dificuldades por estar na pré-temporada, os rapazes ainda estão se soltando. É uma coisa estranha, um jogo competitivo na pré-temporada”, comentou Dyche.

Com o resultado, os “Clarets” avançam para a terceira fase pré-eliminatória da Europa League, onde continuam sua saga internacional. O time inglês vai à Turquia para enfrentar o İstanbul Başakşehir, no próximo dia 9 deste mês.