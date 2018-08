Em preliminar da UCL, Ajax sai na frente mas cede empate ao Standard Liège no minuto final

Sonhando com uma vaga na Uefa Champions League 2019/20, Standard Liège e Ajax foram a campo nesta terça-feira (7) em duelo válido pela terceira fase preliminar do torneio que antecedem os playoffs. No confronto fora de casa, o Ajax se mostrou agressivo desde o primeiro instante e marcou dois gols na primeira etapa com Huntelaar, Tadic indo às redes. Contudo, Carcela descontou no segundo tempo e Emond buscou o empate no último minuto para o Liège.

No primeiro tempo, o Ajax impôs seu jogo, mostrando ofensividade e incomodando a defesa do Liège. O goleiro mexicano Ochoa foi exigido logo aos dez minutos quando Tadic cruzou para Huntelaar, que cabeceou com perigo, mas o guarda-redes estava atento e defendeu a tentativa do camisa 9.

Nove minutos depois, o Ajax marcou seu primeiro gol. Tadic recebeu na ponta direita, pedalou para cima do defensor e cruzou para dentro da área, a bola encontrou Huntelaar, que se desvencilhou da marcação e cabeceou para o gol vazio, inaugurando o placar para os holandeses.

Logo em seguida, o Ajax ampliou com Tadic, quando David Neres recebeu lançamento na ponta esquerda, tocou para a aproximação do sérvio na entrada da área, que dominou e bateu rasteiro. A bola explodiu na trave e morreu no fundo do gol. 2 a 0.

Do lado dos donos da casa, pouco conseguiam agredir os holandeses e sofriam com a agressividade dos visitantes. Nos minutos finais da primeira etapa, Schöne carimbou o travessão ao chutar falta de longe, mas o duelo terminou com o Ajax liderando o placar com folga.

Nos 45 minutos finais, o Ajax diminuiu o ritmo e ainda viu o Liège diminuir o prejuízo no marcador. Carcela mandou para o gol holandês, incendiando o jogo. No lance seguinte ao gol, Emond cabeceou após escanteio e mandou na trave, animando a equipe dona da casa.

Com apenas um gol à frente do marcador, o Ajax valorizou a posse de bola e assustou com chute de De Jong de fora da área, em seguida, Marin respondeu no ataque para o Liège, mas Onana estava atento e defendeu o chute.

Nos acréscimos, o Liège foi todo para o ataque e o árbitro assinalou pênalti. Emond bateu e igualou o placar no último minuto, dando um ponto importante para os belgas.

Agora, as duas equipes duelam na próxima semana, onde o Ajax terá o fator casa à seu favor e o placar construído no primeiro jogo. Um empate em 0 a 0 classifica os holandeses, enquanto que o Liège precisa de uma vitória simples para avançar aos playoffs da Champions League.