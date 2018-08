Surpresas e sonhos: conheça as fases preliminares da Uefa Champions League

Chegar na Uefa Champions League é o desejo de todos os grandes clubes do planeta. Mas, justamente por ser um campeonato tão célebre, nem todos conseguem se aventurar na milionária e mundialmente vista fase de grupos da competição. Enquanto os maiores clubes do mundo apresentam seus famosos reforços em luxuosos amistosos, a Taça dos Campeões tem o seu início. Bem menos badalado, sem visibilidade, mas com grande clima. Tensão, rivalidade, invasões de torcedores por outras cidades, festas e lágrimas.

Engana-se quem acha que a final só acontece no fim da temporada europeia que ocorre, geralmente, em maio. Sim, ganhá-la faz com que uma determinada equipe abrace a taça e a leve para sala troféus de seu time. Mas antes de todda essa cerimônia tão estrelada, dezenas de times se enfrentam tendo que vencer ou voltar para casa. O "alguém vai ter que perder" sempre tão tônico no mundo do futebol.

Entendendo o sistema

Antes de chegar na fase dourada, onde estão todos os gigantes europeus, a Champions League se distribui em sete fases. A primeira, denominada de Ronda Preliminar da Meia Final e a segunda, chamada de Ronda Preliminar Final. A primeira ronda, como o nome sugere, é uma espécie de semifinal. Em um tradicional mata-mata, quatro times se enfrentam, e no final só há um campeão - o único que passa á diante. O desse ano foi o KF Drita, time de Kosovo que na "final" bateu o Lincoln Red, de Gibaltrar. Santa Caloma, de Andorra, e La Fiorita, de San Marino, ficaram no caminho.

Na terceira fase, outra vez com nome solícito, temos a 1º Pré-Eliminatatória. É nesse período que começam a entrar alguns clubes poderosos, mas que são baixamente ranqueados pelo pouco desenvolvimento de suas ligas. Exemplo do Celtic, enorme clube escocês, mundialmente famoso, que mesmo campeão nacional teve que passar por essa embrionária etapa. Com alto poder aquisitivo e tendo vencido campeonatos em países tradicionais, Ludogorets, Malmo, Légia Varsóvia, Estrela Vermelha, Apoel e Rosenborg foram outros famosos presentes na Pré-Eliminatória. Alguns passaram sem sustos e grande goleadas, outros tiveram que soar a acamisa até o último minuto. Mas não há como: sempre tem que ter uma zebra. E essa deu coice no Apoel, clube de atlo investimento que recentemente apareceu enfrentando o Real Madrid nas oitavas de finais da mesma UCL. Mas, poeticamente, dessa vez os cipriotas não passaram perto de irem longe. Foram eliminados pelo desconheicdo Suduva, da Lituânia.

Um subsequência. É o que é a quarta fase, em relação a segunda. Não á toa, chamada de 2º Pré-Eliminatatória. Mais uma vez o nível é aumentado e novos times fortes entram. Escudos conhecidos na fase de grupo da orelhuda que acabam morrendo na praia sem nem mesmo poder nadar. E isso já aconteceu. O sorteio desse ano uniu clubes pesados e já marcou eliminações teoricamente imprevistas.

Sensação da última Copa dos Campeões, o Basel deu o azar de enfrentar os fortes gregos do PAOK, clube em acensção no cenário europeu. Não deu outra! Os suíços sofreram sonoros 5x1 no agregado e deram adeus á Champions, competição na qual já se sentia íntimo. Outros favoritos desse estágio, o Ajax, o Dinamo Zagreb e o Estrela Vermelha passaram fácil. Enquanto Malmo e BATE Borisov tiveram que soar. Mas lembra do que eu disse que zebra sempre acontece nessas prévias da Champions? Pois é. Treinado por Paulo Autuori, o favorito Ludogorets ficou pelo caminho em derrota para os húngaros Videoton. Atual campeão da forte Liga Dinamarquesa, o Midtjylland sucumbiu diante do Astana, equipe do Cazaquistão. Por último e mais surpreendente, o tradicional Légia Varsóvia, atual campeão polonês, não se mostrou páreo para o Spartak Trnava, equipe eslovaca.

O que vem por ai

Quinta e antepenúltima fase para entrar nos milhões envolvidos e ter a emoção de ouvir o hino da Champions tocar enquanto todo o planeta está de olho, a 3ª Pré-Eliminatória League/Champions Path é configurada com os clubes que sobreviveram as quatro anteriores etapas em conjunto da entrada de outros que foram vice ou terceiro lugares de ligas mais famosas/bem ranqueadas. Ou, até mesmo, os campeões nacionais, de campeonatoes que fazem um meio-termo no ranking: nem tão embaixo e nem tão em cima. Caso do AEK, campeão grego, que enfrentará o Celtic, campeão escocês que teve que labutar nas fases anteriores.

Outro caso de time atual campeão local que entra nessa ronda é o do Salzburg, da Áustria. Eles enfrentarão os montenegrinos Shkendija 79, equipe que já ultrapassou duas casinhas. O sorteio na última semana já definiu confrontos que são vistos com grande expectativas e deixará, previamente, gigantes de centros importantes fora da UCL: Fenerbahce x Benfica, Ajax x Standard Liége, Slavia Praga x Dynamo Kiev.

Último passo para os grandes palcos e consequências

Sétima e derradeira fase para entrar no sorteio que definirá os oito grupos da Liga dos Campeões (ou ao menos a parte dela é que trânsmitida com interesse de todo o mundo), os clubes terão que passar pelo denominado e comum "Playoffs". São os vecedores destes que conseguirão enfim, depois de tanta luta, desfrutar dos maiores e mais famosos palcos do mundo do futebol. Entrar em campo e tentar vencer forças como Juventus, Barcelona, Real Madrid, Manchester, Liverpool, PSG, entre outros. O sonho e o apogeu para qualquer jogador: seja de qual for o continente que este tenha sido criado.

"Estética não é tudo" - dizem alguns. E nesse caso, de fato. Além do bônus de poder participar e expor a marca para todos os cantos do universo, passar para fase de grupos da Taça dos Campeões é fundamental para o orçamento de várias equipes. Muitas delas que ainda esperam esse encaixe para fechar lacunas pendentes de seus plantéis.