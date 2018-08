Técnico André Gaspar vê crescimento no Daegu FC após a Copa

Google Plus

O treinador admitiu que o Daegu FC precisa melhorar em alguns aspectos, mas afirmou que viu uma mudança de postura que o agradou.

“Tivemos mais tempo para implantar a nossa ideia de jogo e treinar intensamente todas as variações possíveis. A mudança na postura foi nítida, porém, é jogando que perceberemos as falhas para ajustarmos durante as partidas e nos treinamentos.”, avaliou Gaspar.

Gaspar se mostrou-se confiante na permanência do Daegu na elite. “Os reforços estão nos ajudando bastante, tivemos tempo para recuperar os atletas e agora estamos utilizando os jogos para entrosar cada vez mais a equipe. Sabemos das dificuldades, mas ainda tem muito campeonato pela frente e estou confiante na manutenção do Daegu na elite sul-coreana.”, projetou o treinador.

Fora da zona de rebaixamento, o Daegu terá um confronto importante pela frente e o treinador comentou sobre a partida.

“Será um jogo dificílimo contra uma equipe que busca recuperar-se na competição, mas eu confio em uma grande atuação do meu grupo e sei que podemos cumprir o nosso papel para vencermos.”, finalizou Gaspar.

O Daegu FC volta a campo no próximo sábado (11), as 07hrs (horário de Brasília), em casa, diante do Incheon United, em jogo válido pela vigésima segunda rodada da K-League.