Dínamo Minsk atropela Zenit e coloca um pé nos playoffs da Europa League

Na tarde desta quinta-feira (9), o Zenit foi até a Bielorrússia enfrentar o Dínamo Minsk pela terceira etapa preliminar da Uefa Europa League. Entretanto, os russos foram surpreendidos pelos donos da casa e sofreram uma goleada de 4 a 0 no primeiro confronto da pré-eliminatória e se complicou no duelo. Nikolic balançou as duas vezes no duelo, Khvashchynski e Galovic completaram o placar.

De início, o Zenit passou a pressionar os donos da casa, que ficavam acuados em seu campo de defesa. Arriscando diversos chutes de fora da área, os russos pouco conseguiam agredir o goleiro, visto que não estavam com a pontaria em dia.

Todavia, foi o Minsk que saiu na frente logo de cara com um gol aos 12 minutos, com Nikolic indo às redes. O camisa 10 foi derrubado na ponta da área, pela direita e bateu a falta com maestria, mandando no canto do gol. 1 a 0.

Atrás do placar, o Zenit se viu obrigado a se expôr e se lançou ao ataque. As jogadas pelos lados eram constantes, principalmente nas subidas de apoio de Ivanovic. Contudo, o Minsk subiu ao ataque novamente e em rebote no escanteio, Khvashchynski pegou sobra de cruzamento dentro da área e mandou um chute forte para o gol, ampliando o placar para os bielorrussos.

Com o apoio da torcida, o Minsk se aproveitou do embalo dos dois gols na primeira etapa e passou a explorar jogadas mais ofensivas pelo lado direito, onde era frequentemente acionado. No final da primeira etapa, o capitão Galovic subiu mais alto do que a defesa russa e testou forte para o fundo do gol. 3 a 0, nos primeiros 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, os jogadores do Zenit carregavam um semblante de desmotivação e ainda viram os donos da casa crescerem ainda mais no duelo. A defesa russa se mostrava perdida dentro de campo, dando espaços para que o Minsk trabalhasse as jogadas no ataque da forma que bem entendesse.

A equipe visitante, ainda ensaiou uma pressão, não deixando o Minsk sair de seu campo de defesa. No entanto, os donos da casa decretaram o placar final aos 67 minutos, quando Nikolic pegou sobra dentro da área e emendou um chutaço de primeira para o fundo do gol. Um golaço.

No final do jogo, o Zenit pressionou com bolas aéreas, mas a defesa do Minsk tinha alta estatura e não teve dificuldades em segurar a pressão dos russos até o final e garantir uma vitória com V maiúsculo nesta preliminar da Europa League.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (16), na Arena São Petersburgo, na Rússia e os russos terão que vencer pelo placar de 5 a 0 para avançarem aos playoffs da competição.