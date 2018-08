Sean Dyche sai satisfeito com empate do Burnley pela Liga Europa

O Burnley empatou em 0 a 0 com Istanbul Basaksehir, fora de casa, na primeira partida da pré-eliminatória da Liga Europa. Apesar de sair da Turquia sem marcar gols, o técnico Sean Dyche ficou satisfeito com o resultado obtido no Fatih Terim Stadium.

O comandante do Burnley já começou a partida com grandes desfalques de sua equipe. Com apenas 17 jogadores viajando até a Turquia, Sean Dyche ficou feliz com o desempenho de seus atletas.

“Eu acho que no geral, uma das coisas mais agradáveis ​​é que tivemos que juntar uma equipe e chegar a um lugar como este, onde nunca estivemos antes, e encontrar uma maneira de obter esse resultado. Você sabe, é difícil chegar a um lugar como este, é novo para esses rapazes, e nós viemos com 17 jogadores. Então, eu estou muito satisfeito, certamente com a forma e atitude, em um campo pesado e antiquado”, comentou.

Dyche também falou sobre entregar a bola para os rivais, donos da casa, e focar no jogo defensivo. O treinador comparou a situação do time na Premier League, onde não é um dos principais clubes e joga mais recuado.

“É normal para nós na Premier League, muitas vezes não dominamos a bola, especialmente fora. A maioria dos clubes não domina estatisticamente a bola fora de casa na Premier League, então o básico, a forma, a energia, a vontade é muito importante. Tivemos 10 anos de todos dizendo que a posse vence o jogo, mas como a Copa do Mundo mostrou é menos relevante agora”, afirmou.

Depois de 51 anos fora de competições internacionais, a torcida do Burnley finalmente pode viajar para fora do Reino Unido, para acompanhar e torcer para o seu clube. E Sean Dyche fez questão de parabeniza-los.

“Eu quero mencionar os fãs, para trazer tantos até aqui foi brilhante. A longa jornada, sua voz, o jeito que eles ficaram atrás dos rapazes - absolutamente brilhante”, finalizou.

Na próxima quinta-feira (16), o Burnley recebe o Istanbul no Turf Moor, às 15h45, em disputa de uma vaga na fase de grupos da Liga Europa.