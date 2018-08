Claude Puel lamenta derrota do Leicester na estreia da Premier League: "Resultado injusto"

A temporada 2018/19 começou oficialmente nesta sexta-feira (10) na Premier League. Dando o pontapé inicial do torneio, o Leicester foi até Old Trafford, mas tropeçou e foi derrotado pelo Manchester United, dono da casa.

Depois do jogo, o técnico dos Foxes, Claude Puel falou com a imprensa inglesa sobre a terceira derrota consecutiva do Leicester em estreias do Campeonato Inglês.

"É desanimador para os atletas porque eles deram seu melhor dentro de campo. Claro, sofrer um gol com poucos minutos de jogo é um erro grave e nós temos que corrigir isso", lamentou Puel, que viu o Leicester sofrer um gol de pênalti, marcado aos três minutos de jogo.

Analisando o jogo como um todo, Puel foi sincero ao falar sobre os primeiros instantes, em que o Leicester foi pressionado e tinha dificuldade em sair jogando. Contudo, a equipe melhorou no decorrer do jogo e passou a incomodar os donos da casa.

"Nossos primeiros instantes não foram bons o bastante. Na primeira etapa tivemos uma boa performance, boa qualidade nos passes, pressão e boas jogadas ofensivas, onde criamos algumas chances interessantes. Tínhamos que ter marcado nesse momento em que vinhamos bem, fomos dominantes no primeiro tempo. Talvez na segunda etapa o nosso desgaste físico tenha sido um fator principal, se não fosse por isso, seria outro resultado e é isso que me deixa desapontado. Na minha visão, foi um placar injusto", ressaltou.

Ainda falando sobre o condicionamento físico dos atletas, Puel revelou sobre os problemas na preparação para o jogo, já que alguns jogadores estavam sem o ritmo de jogo para uma estreia positiva.

"Nós tivemos muitas dificuldades na nossa preparação para esse jogo, com os nossos atletas fora da forma ideal. Eu espero que possa encontrar a consistência física para o próximo jogo e para a temporada. Os jogadores sofreram para atuar durante os 90 minutos", finalizou

Agora, o Leicester tem a semana toda para se preparar para a segunda rodada da Premier League, onde faz sua estreia em casa contra o Wolverhampton, no próximo sábado (18), às 11h.