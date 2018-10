Em prorrogação dramática, Zenit sacramenta goleada sobre Dínamo Minsk e vai aos playoffs da UEL

Depois de tropeçar no primeiro confronto contra o Dínamo Minsk, o Zenit recebeu a equipe da Bielorússia em seus domínios, em São Petersburgo, na Rússia. Contudo, a história foi diferente nesta quita-feira (16) e os donos da casa deram o troco e empataram o placar de 4 a 0 construído pelos adversários durante os 90 minutos e na prorrogação, de forma dramática, arrancaram a classificação das mãos do Minsk e aplicando um 8 a 1.

Os donos da casa trataram de abrir o placar logo aos 22 minutos, com Paredes cobrando falta com maestria e balançando as redes em São Petersburgo. Um golaço.

Com a vantagem no placar, o Minsk tentava segurar o resultado ao invés de buscar o gol e pouco assustou o Zenit que vinha ligado no confronto.

Na segunda etapa, Noboa ampliou em outra falta direta pro gol e incendiou o duelo na Rússia. O técnico do Zenit promoveu alterações que deixaram a equipe mais agressiva para buscar um empate ou uma virada no placar.

Logo em seguida, em pressão e com sede de gol, o Zenit fez o terceiro com o centroavante Dzyuba, deixando a equipe visitante em plena desconcentração e desequilibrada para ensaiar uma reação. Os donos da casa tiveram Paredes expulso aos 72, mas se mantiveram pressionando.

(Foto: Divulgação/Zenit)

Cedendo à pressão imposta pelo Zenit, o Minsk sofreu o empate aos 84 da segunda etapa com Dzyuba indo às redes, após receber lançamento dentro da área e acertar um petardo no gol, igualando o placar agregado. O jogo se encaminhava para a prorrogação.

Na etapa adicional, o sonho do Zenit para uma classificação nos playoffs de Europa League foram por água abaixo. O ganês Yahaya tratou de balançar as redes para o Minsk, que pouco vinha criando na partida.

Buscando apoio do torcedor russo, Driussi descontou para o Zenit no agregado, aos 109 da prorrogação. Aos 115, Dzyuba sofreu pênalti, colocando os russos à frente do marcador agregado de forma dramática.

No último minuto da prorrogação, o mesmo Dzyuba foi derrubado dentro da área por Shvyatsow que foi expulso e Mak converteu para os russos e ainda marcou mais um nos acréscimos dando a classificação ao Zenit para os playoffs da Europa League.