Diego Costa enaltece título do Atlético de Madrid: “Há muito tempo buscávamos essa vitória”

O Atlético de Madrid venceu por 4 a 2 o Real Madrid, na final da Supercopa da UEFA. Com gols de Saúl, Koke e dois de Diego Costa, o jogo precisou de prorrogação para ser decidido. Os Colchoneros garantiram a primeira derrota dos Merengues em finais europeias, desde 2000.

Eleito o Homem do Jogo, Diego Costa foi o autor de dois gols na final. Com a vitória no tempo extra, o centroavante da seleção espanhola vibrou muito com o título e tirou tudo o que guardou, desde as duas derrotas para o Real Madrid, nas finais da Liga dos Campeões.

“Há muito tempo que procurávamos esta vitória. O Real Madrid ganhou-nos duas finais, o que criou uma enorme vontade dentro de nós de os vencermos numa final europeia. Era muito importante este triunfo para ganhar confiança para a restante temporada”, afirmou.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo hispano-brasileiro, aos 49 segundos do primeiro tempo. O tento foi o mais rápido de todas as decisões já realizadas, o garantiu, além do título, o recorde para o jogador colchonero. Mais tarde, aos 79 minutos, o goleador marcou mais um e empatou a partida, levando para a prorrogação a decisão.

A vitória do Atlético de Madrid também quebrou outra marca especial. Os madrilenhos não perdiam uma final europeia desde 2000.